Інтерфакс-Україна
Події
11:20 22.11.2025

Держприкордонслужба: на Донеччині знищено рухомий пункт розвідки та управління ППО "Овод" окупантів

1 хв читати

На Донеччині знищено дроном рідкісну, ще радянського виробництва, ППРУ-1 "Овод" - рухомий пункт розвідки та управління ППО, повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

"На Донеччині пілот FPV-дрона на псевдо "Вояж" підрозділу "Фенікс" уразив рідкісну радянську ППРУ-1 "Овод", рухомий пункт розвідки та управління ППО. Завдяки йому ворог може завдавати ударів по нашій авіації", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у суботу.

"Прикордонник долав маршрут глибоко у тилу противника. Він помітив метушню окупантів, взяв курс на ціль і знищив її точним ударом", - додали у пресслужбі.

Теги: #донеччина #держприкордонслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 18.11.2025
На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 139 людей, у тому числі 29 дітей - влада

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 139 людей, у тому числі 29 дітей - влада

10:51 15.11.2025
Окупанти 14 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранені 2 цивільних – обладміністрація

Окупанти 14 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранені 2 цивільних – обладміністрація

10:00 14.11.2025
ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

16:32 12.11.2025
Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

12:35 09.11.2025
Російські обстріли забрали життя трьох жителів Донеччини у суботу, шестеро людей зазнали поранень

Російські обстріли забрали життя трьох жителів Донеччини у суботу, шестеро людей зазнали поранень

18:00 05.11.2025
Ворог вдарив по рятувальниках ДСНС у Краматорську та Приморську Запорізької області, 4 людей поранено - Клименко

Ворог вдарив по рятувальниках ДСНС у Краматорську та Приморську Запорізької області, 4 людей поранено - Клименко

15:30 05.11.2025
РФ атакувала вугільні підприємства на Донеччині

РФ атакувала вугільні підприємства на Донеччині

17:10 03.11.2025
Сирський: продовжуємо звільнення та зачистку територій в районі Добропільського виступу, що змушує ворога розпорошувати свої сили

Сирський: продовжуємо звільнення та зачистку територій в районі Добропільського виступу, що змушує ворога розпорошувати свої сили

15:37 29.10.2025
Донецька ОВА: У Покровську евакуація практично неможлива, ворог б'є по цивільних, там залишаються 1256 людей

Донецька ОВА: У Покровську евакуація практично неможлива, ворог б'є по цивільних, там залишаються 1256 людей

16:02 27.10.2025
Нацгвардія: Родинське на Донеччині – під контролем Сил оборони України

Нацгвардія: Родинське на Донеччині – під контролем Сил оборони України

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

ОСТАННЄ

Низка сенаторів США обох партій висловили скептицизм стосовно плану Трампа по досягненню миру в Україні

У Харківській області двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

Українську тактичну балістичну ракету FP7 поставлять на озброєння ЗСУ до кінця 2025р - головний конструктор компанії Fire Point

Сибіга: Польща повинна бути залучена до зусиль з встановлення миру в Україні

Президент Польщі: Ціною миру не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є РФ

Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Ворог атакував Херсонщину, шестеро людей постраждали - ОВА

РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА