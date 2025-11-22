Держприкордонслужба: на Донеччині знищено рухомий пункт розвідки та управління ППО "Овод" окупантів

На Донеччині знищено дроном рідкісну, ще радянського виробництва, ППРУ-1 "Овод" - рухомий пункт розвідки та управління ППО, повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

"На Донеччині пілот FPV-дрона на псевдо "Вояж" підрозділу "Фенікс" уразив рідкісну радянську ППРУ-1 "Овод", рухомий пункт розвідки та управління ППО. Завдяки йому ворог може завдавати ударів по нашій авіації", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у суботу.

"Прикордонник долав маршрут глибоко у тилу противника. Він помітив метушню окупантів, взяв курс на ціль і знищив її точним ударом", - додали у пресслужбі.