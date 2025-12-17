Окупанти 17 разів обстріляли міста і села Донецької області, у Дружківці є загиблий – обладміністрація

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Одна людина загинула та четверо отримали поранення у містах Дружківка на Костянтинівка Донецької області внаслідок російських обстрілів протягом доби станом на ранок 17 грудня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено нежитлові приміщення. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю і 3 склади. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 автівки. У Костянтинівці поранено 2 людини", - написав Філашкін в Телеграм.

Крім цього, у Сіверську Бахмутського району були пошкоджені два будинки, але обійшлося без постраждалих.

"Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 136 людей, у тому числі 30 дітей", - розповів голова обладміністрації.

Як повідомлялося, у вівторок росіяни 36 разів обстріляли населені пункти області, поранені 12 мирних жителів, з лінії фронту було евакуйовано 146 людей, у тому числі 29 дітей. В понеділок було 27 обстрілів, загинув один, поранені чотири мирні мешканці, евакуйовано 103 людини, у т.ч. 20 дітей. У неділю були сім обстрілів, також один загиблий і четверо постраждалих, евакуйовано 167 людей, у т.ч. 25 дітей.