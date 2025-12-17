Інтерфакс-Україна
Події
10:56 17.12.2025

Окупанти 17 разів обстріляли міста і села Донецької області, у Дружківці є загиблий – обладміністрація

1 хв читати
Окупанти 17 разів обстріляли міста і села Донецької області, у Дружківці є загиблий – обладміністрація
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Одна людина загинула та четверо отримали поранення у містах Дружківка на Костянтинівка Донецької області внаслідок російських обстрілів протягом доби станом на ранок 17 грудня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено нежитлові приміщення. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю і 3 склади. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 автівки. У Костянтинівці поранено 2 людини", - написав Філашкін в Телеграм.

Крім цього, у Сіверську Бахмутського району були пошкоджені два будинки, але обійшлося без постраждалих.

"Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 136 людей, у тому числі 30 дітей", - розповів голова обладміністрації.

Як повідомлялося, у вівторок росіяни 36 разів обстріляли населені пункти області, поранені 12 мирних жителів, з лінії фронту було евакуйовано 146 людей, у тому числі 29 дітей. В понеділок було 27 обстрілів, загинув один, поранені чотири мирні мешканці, евакуйовано 103 людини, у т.ч. 20 дітей. У неділю були сім обстрілів, також один загиблий і четверо постраждалих, евакуйовано 167 людей, у т.ч. 25 дітей.

Теги: #донеччина #філашкін #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:40 17.12.2025
Окупати атакували машину рятувальників на Донеччині, є постраждалі – ДСНС

Окупати атакували машину рятувальників на Донеччині, є постраждалі – ДСНС

10:06 17.12.2025
Росіяни вдарили по об'єкту теплогенерації у Херсоні – ОВА

Росіяни вдарили по об'єкту теплогенерації у Херсоні – ОВА

09:20 17.12.2025
ППО знешкодило 37 із 69 безпілотників, зафіксоване влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях – Повітряні сили

ППО знешкодило 37 із 69 безпілотників, зафіксоване влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях – Повітряні сили

10:57 16.12.2025
ДШВ: Ворог проявляє найбільшу активність на західних околицях Покровська, посилює тиск на південно-східні райони Мирнограда

ДШВ: Ворог проявляє найбільшу активність на західних околицях Покровська, посилює тиск на південно-східні райони Мирнограда

10:51 16.12.2025
В Одеській області без світла залишаються 288,2 тис. родин - ОВА

В Одеській області без світла залишаються 288,2 тис. родин - ОВА

11:15 14.12.2025
На Донеччини з лінії фронту евакуйовано ще 167 людей, у тому числі 25 дітей – ОВА

На Донеччини з лінії фронту евакуйовано ще 167 людей, у тому числі 25 дітей – ОВА

18:52 11.12.2025
Зеленський: На питання щодо територій Донеччини має відповідати народ України

Зеленський: На питання щодо територій Донеччини має відповідати народ України

11:02 11.12.2025
На Донеччині з лінії фронту за добу евакуйовано 231 людину, у тому числі 14 дітей - ОВА

На Донеччині з лінії фронту за добу евакуйовано 231 людину, у тому числі 14 дітей - ОВА

15:37 08.12.2025
На Донеччині росіяни атакували FPV-дроном родину з дітьми – прокуратура

На Донеччині росіяни атакували FPV-дроном родину з дітьми – прокуратура

13:33 07.12.2025
30 ОМБр повідомила про підрив дамби у Привіллі на Донеччині для зупинки просування ворога

30 ОМБр повідомила про підрив дамби у Привіллі на Донеччині для зупинки просування ворога

ВАЖЛИВЕ

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

Шмигаль за результатами "Рамштайн" розповів про нові зобов'язання партнерів щодо підтримки України

в Україну з РФ та ТОТ повернулись 15 українців за процедурою взаємного возз’єднання сімей – зустріч Лубінця і Москалькової

Україна та партнери профінансують контракти для військових, які захочуть лишитися в армії після війни – Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

ОСТАННЄ

Майже 32 тис. споживачів на Одещині із понад 600 тис. знеструмлених залишаються без світла через удари РФ на вихідні – глава Міненерго

ЄС знаходиться під безпрецедентним тиском з боку США перед зустріччю щодо фінансування України – ЗМІ

Фон дер Ляєн: на саміті нам доведеться вирішити, яким шляхом піти у питанні фінпідтримки України на 2026-2027рр

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

Злочин СЗЧ припиняється, коли військовий звертається щодо подальшого проходження служби – Верховний Суд

Понад 12 тис. людей уже отримали соцпослуги в межах програми малих грантів - Мінсоцполітики

ДБР повідомило про затримання чернівецького експравоохоронця за підозрою у переправлявлянні харків'ян за кордон

Комісія при Міносвіти видала 345 свідоцтв про державне визнання документів про вищу духовну освіту в 2025р

План США та Європи передбачає посилення ЗСУ та розгортання європейських сил в Україні – ЗМІ

Ветеранський фонд запустить тематичний грантовий курс у сферах виробництва та організації харчування в 2026р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА