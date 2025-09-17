Інтерфакс-Україна
Події
13:45 17.09.2025

Держприкордонслужба про "Захід-2025": Наразі російські сили готуються відбути на територію РФ

Україна продовжує стежити за ситуацією на кордоні у зв'язку зі стратегічними російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025", які проходили з 12 до 16 вересня: наразі спостерігається згортання російських сил, вони готуються до відбуття на територію РФ, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Зазначу, що на щастя, у напрямку нашого кордону під час цієї активної фази, яка тривала 12-16 вересня, якоїсь активності по напрямку нашого кордону ми не спостерігали. Як і будь-яких нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії нашого кордону. Майданчики, де відбувалися навчання на території Білорусі, вони знаходилися значно вглиб території цієї країни", - сказав він на брифінгу в Києві у середу.

"Зараз бачимо вже згортання російських сил на території Білорусі. По завершенню активної фази вони готуються до вибуття на територію РФ. Сподіваємося, що вони по слідують саме за цим напрямком, а не буде створено якихось інших моментів, що б загрожували нашій країні", - сказав Демченко.

За словами речника Держприкордонслужби, "ми були готові до різного роду ситуацій, зокрема і до можливих провокацій по напрямку нашого кордону, або інформаційного впливу. Але якщо говорити про напрямок території з Білоруссю, то якихось особливостей , які б загрожували наші країні, не спостерігалося".

Він зазначив, що кількість російських сил, які залучалися до цих навчань на території Білорусі, була незначною. "Для порівняння у 2023 році РФ на території Білорусі тримала десь до 12 тис свого особового складу… під час активної фази навчань цього року їхня кількість була суттєво меншою".

Як повідомлялося, 12 вересня в Білорусі стартували стратегічні навчання "Захід-2025", під час яких білоруські та російські війська відпрацьовують дії з "відбиття можливої агресії" й підвищення взаємодії. Реагуючи на це, Польща вирішила повністю закрити кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня, Латвія закрила кордони з Росією та Білоруссю на час навчань "Захід-2025". Крім того, Польща і Латвія обмежили польоти над частиною своєї території біля кордону з Білоруссю.

