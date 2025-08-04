Пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею запрацював на в'їзд в Україну, на виїзд оформлюють лише вантажівки

Рух транспорту в пункті пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні, раніше повністю призупинений через відсутність електропостачання, відновлений на в’їзд в Україну, а на виїзд почалося оформлення вантажного транспорту, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Через технічну несправність електротрансформатора тимчасово призупинено оформлення легкових авто та автобусів на виїзд з України через ПП "Краківець". Оформлення вантажного транспорту триває. На в’їзд в Україну рух здійснюється у штатному режимі. Станом на 12:00: на виїзд з України очікують 60 авто; на в’їзд – 80 авто", - йдеться в повідомленні.

Також в Держприкордонній службі повідомили, що, крім "Краківця", у Львівській області зберігається висока завантаженість пункту пропуску "Шегині". Середня завантаженість фіксується на пунктах пропуску "Грушів", "Угринів", "Рава-Руська", найменше навантаження на пунктах "Смільниця" та "Нижанковичі".

Як повідомлялося, через відсутність в ПП "Краківець" електропостачання пропуск осіб і транспортних засобів в обох напрямках було повністю призупинено. Станом на 10:00 фахівці працювали над відновленням електроживлення, на виїзд з України очікували 30 автомобілів, на в’їзд – 60.