Інтерфакс-Україна
Події
12:54 04.08.2025

Пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею запрацював на в'їзд в Україну, на виїзд оформлюють лише вантажівки

1 хв читати

Рух транспорту в пункті пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні, раніше повністю призупинений через відсутність електропостачання, відновлений на в’їзд в Україну, а на виїзд почалося оформлення вантажного транспорту, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Через технічну несправність електротрансформатора тимчасово призупинено оформлення легкових авто та автобусів на виїзд з України через ПП "Краківець". Оформлення вантажного транспорту триває. На в’їзд в Україну рух здійснюється у штатному режимі. Станом на 12:00: на виїзд з України очікують 60 авто; на в’їзд – 80 авто", - йдеться в повідомленні.

Також в Держприкордонній службі повідомили, що, крім "Краківця", у Львівській області зберігається висока завантаженість пункту пропуску "Шегині". Середня завантаженість фіксується на пунктах пропуску "Грушів", "Угринів", "Рава-Руська", найменше навантаження на пунктах "Смільниця" та "Нижанковичі".

Як повідомлялося, через відсутність в ПП "Краківець" електропостачання пропуск осіб і транспортних засобів в обох напрямках було повністю призупинено. Станом на 10:00 фахівці працювали над відновленням електроживлення, на виїзд з України очікували 30 автомобілів, на в’їзд – 60.

Теги: #краківець #робота

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:26 04.08.2025
Пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею не працює через відсутність світла

Пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею не працює через відсутність світла

20:27 01.08.2025
Зеленський обговорив з урядовцями роботу з партнерами

Зеленський обговорив з урядовцями роботу з партнерами

18:29 30.07.2025
Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній, які не мають відповідних ліцензій

Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній, які не мають відповідних ліцензій

09:02 21.07.2025
Метро "Лукʼянівська" вже працює на вихід для пасажирів

Метро "Лукʼянівська" вже працює на вихід для пасажирів

05:13 21.07.2025
Ст. м. "Лукʼянівська" тимчасово не працюватиме через атаки - КМДА

Ст. м. "Лукʼянівська" тимчасово не працюватиме через атаки - КМДА

18:39 18.07.2025
Кабмін спростив вимоги до роботи аптек у сільській місцевості та на прифронтових територіях

Кабмін спростив вимоги до роботи аптек у сільській місцевості та на прифронтових територіях

13:51 30.06.2025
Жолнович відзначила успішну роботу ПФУ

Жолнович відзначила успішну роботу ПФУ

04:27 29.06.2025
У Греції обмежили роботу надворі через 40°С спеку

У Греції обмежили роботу надворі через 40°С спеку

12:42 24.06.2025
В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни - Мінветеранів

В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни - Мінветеранів

20:15 09.06.2025
Зеленський провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні

Зеленський провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні

ВАЖЛИВЕ

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

Сили оборони за ніч знищили 161 повітряну ціль

СБУ затримала "крота" у Держспецтрансслужбі Міноборони

Зросла кількість жертв ракетного обстрілу Краматорська 31 липня

Жіноча збірна України вперше золотий призер чемпіонату Європи з пляжного волейболу

ОСТАННЄ

Купівля квитка на потяг – не просто транзакція, а укладення публічного договору, – юрист

Келлог відвідає Київ найближчими днями – ЗМІ

Керівника будкомпанії підозрюють у заволодінні 28 млн грн під час реставрації музею в Херсоні

Свириденко доручила перевірити викладені у журналістському розслідуванні факти про очільника Енергетичної митниці Комара

Девіс обговорила з представниками Торгової палати США та американських компаній відновлення України

На Хмельниччині внаслідок російського удару пошкоджене дорожнє полотно

Макет надрукованої на 3D-принтері міни знайшли на дитячому майданчику в Києві

Погода в Україні у вівторок буде сухою, в середу місцями дощі з грозами

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

Зеленський ввів санкції проти 23 компаній та 39 осіб, причетних до розкрадання зерна та надр на окупованих територіях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА