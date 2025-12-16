Інтерфакс-Україна
Події
04:45 16.12.2025

Український криголам "Ноосфера" вперше працює за Південним полярним колом

1 хв читати

Український криголам "Ноосфера" з 11 грудня і дотепер вперше працює за Південним полярним колом, забезпечуючи проведення міжнародних океанографічних і геологічних досліджень, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Маршрут криголама почався від української антарктичної станції "Академік Вернадський", пройшов через затоку Маргарет-Бей на західній стороні Антарктичного півострова до британської антарктичної станції "Ротера" на острові Аделейд.

Капітан криголама Андрій Старіш зазначив: "На шляху понад дві години довелося маневрувати між айсбергами. Це надзвичайно "ювелірна" робота, що вимагає значного досвіду і гарного розуміння навігаційних можливостей судна".

Під час експедиції океанографи шукали морські теплові хвилі, які періодично виникають внаслідок глобального потепління, та здійснили картографію морського дна для точнішого пошуку кліматичних аномалій. Спеціальним зондом CTD (conductivity, temperature, depth) у 12 точках Південного океану вимірювали температуру, солоність, кисень, рівень кислотності, а також хімічні та біологічні показники води.

"Українські та мексиканські геологи за допомогою мультикореру відібрали зразки донних відкладів для вивчення змін клімату останніх сотень і тисяч років. Окрім роботи в океані, експедиція відвідала британську станцію "Ротера", де обговорювались можливості спільних досліджень, які планується розпочати вже цього сезону", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BxYifQr5w/?mibextid=wwXIfr

Теги: #криголам #робота #ноосфера

