Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

Фото: сайт Президента України

Радники з національної безпеки України та країн Європи будуть працювати над останньою версією плану щодо закінчення війни, план буде готовий приблизно у вівторок увечері та відправлений США, заявив президент України Володимир Зеленський.

"NSA будуть працювати над останньою версією плану, яку привіз Умєров - NSA європейців з Україною. Я думаю, завтра буде план готовий. Ввечері десь так. Ми ще раз на нього подивимося і відправимо Сполученим Штатам Америки", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у понеділок.