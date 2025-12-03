Інтерфакс-Україна
Події
21:03 03.12.2025

Зеленський очікує доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський очікує доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL, тримати темп в оборонних проєктах є особливим завданням для української дипломатії.

"Очікую доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL. Це особливе завдання для української дипломатії – тримати темп в оборонних програмах та проєктах з Америкою та іншими партнерами. Дипломатичний темп багато в чому визначає силу нашої оборони від російських окупантів і можливості наших активних кроків, нашої далекобійності, нашого захисту від російських ударів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він зазначив, що мьогодні Норвегія заявила про новий внесок у PURL. Також Люксембург і Канада збільшать внесок.

Крім того, очікуються перші внески від країн поза НАТО.

 

