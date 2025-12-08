Зеленський в Лондоні: Важливо, щоб над усіма документами ми працювали разом

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Лондон поінформував західних лідерів про перемовини зі США та наголосив на важливості спільної роботи над усіма документами.

"Координуємося, щоб голос Європи був врахований у всіх питаннях, які стосуються Європи. Я поінформував про контакти з Америкою та роботу над усіма пропозиціями, які маємо на столі. Важливо, щоб над усіма документами ми працювали разом, а це стосується і загальної рамки щодо миру, і гарантій безпеки, і відновлення України після закінчення війни", - написав він у телеграмі в понеділок увечері.

Зеленський повідомив, що цими днями і тижнями має фактично цілодобову комунікацію з партнерами. Зокрема, в понеділок в Лондоні разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером провели спільну розмову з партнерами.

"Було хороше представництво: Фінляндія, Італія, Польща, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Туреччина, Генсек НАТО та президенти Євроради і Єврокомісії. Дякую за таку увагу та максимальну включеність", - зазначив Зеленський.

За його словами, також багато говорили про продовження підтримки України. Зокрема, зміцнення протиповітряної оборони, внески до програми PURL та енергетичну допомога – це ключові пріоритети для підтримки внутрішньої стійкості на фоні російських атак по людях та інфраструктурі.

"Також скоординували наші наступні контакти в межах Коаліції охочих. Ми всі розуміємо, що коаліція має відіграти свою вагому роль у майбутній архітектурі безпеки. Дякую всім за підтримку та готовність допомагати!", - підсумував глава української держави.