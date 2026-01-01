Єдиний реєстр зброї не працюватиме з вечора 3 січня до ранку 5 січня - МВС

Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) тимчасово не працюватиме через технічні роботи, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"У зв’язку з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми "Єдиний реєстр зброї" інформаційної системи МВС роботу Реєстру буде призупинено з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

Як зазначається, у цей період доступ до сервісів, що використовують ЄРЗ, буде обмежений. Технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи.