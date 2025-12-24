Інтерфакс-Україна
07:26 24.12.2025

"Укрпошта" та "Нова пошта" 24–25/12 працюватимуть без змін, 31 грудня — до 16:00-17:00, 1/01 – вихідний

Відділення лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova та АТ "Укрпошта" 24–25 грудня працюватимуть у звичному режимі, 31 грудня "Нова пошта" працюватиме до 17:00, а "Укрпошта" – до 16:00, йдеться у повідомленнях компаній.

Зазначається, що 1 січня "Нова пошта " та "Укрпошта" не працюватимуть.

"Відділення та кур’єри не працюватимуть, але забрати посилки з поштомата можна", - зазначили у "Новій пошті" у Facebook.

"1 січня (четвер): відділення "Укрпошти" не працюватимуть. Цей день буде вихідним для всієї мережі", - йдеться на сайті "Укрпошти".

Від 2 січня компанії розпочинають роботу у звичайному режимі.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів.

Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

"Укрпошта" є державним поштовим оператором.

 

 

