13:39 27.11.2025

Медичний дім Odrex працює в звичайному режимі – заява компанії

Медичний дім Odrex (Одеса) працює в звичайному режимі, інформує компанія.

"Медичний дім Odrex та всі його відділення працюють в звичайному режимі. Інформація про зупинку роботи компанії не відповідає дійсності", - повідомляється на його сайті.

При цьому зазначається, що всі лікарні мережі Odrex обладнані генераторами, які забезпечують безперебійну та надійну роботу всього медичного обладнання.

"В складних умовах, в яких знаходяться сьогодні наша держава та наше місто, ми нагадуємо про важливість виконання базових норм інформаційної гігієни і закликаємо всіх звертати увагу лише на офіційні повідомлення від першоджерел", - наголошує компанія.

Як повідомлялося, двоє лікарів клініки "Одрекс" були звинувачені в смерті 62-річного пацієнта клініки бізнесмена Аднана Ківана, який з травня по жовтень 2024 року проходив лікування онкологічного захворювання в медичному домі "Одрекс". Ківан помер 27 жовтня 2024 року.

В ході розслідування 24 жовтня 2025 року слідчі вручили підозри завідувачу хірургічним відділенням №2, хірургу-онкохірургу та Віталію Русакову та клінічному онкологу й хіміотерапевту Марині Білоцерковській.

Клініка офіційно висловила готовність співпрацювати зі слідством та закликала ЗМІ уникати недоведених звинувачень її лікарів у смерті пацієнта, дочекатися офіційних висновків розслідування. При цьому клініка вважає, що дане розслідування має замовний характер.

Зі свого боку, МОЗ розпочало позапланову перевірку клініки Odrex (ТОВ "Дім Медицини", Одеса ) після цього інциденту.

Нараззі Odrex оскаржує арешт корпоративних прав і готується до судового засідання, на якому буде розглянута подана закладом скарга.

