Інтерфакс-Україна
Події
22:01 25.11.2025

Зеленський: Працювали з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі США в Женеві

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна команда продовжує роботу над текстом документа, який був напрацьований спільно зі Сполученими Штатами в Женеві, заявив глава Української держави у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, принципи, закладені в документі, можуть бути розвинуті у більш глибокі домовленості, що відповідає спільному інтересу сторін — забезпечити реальну безпеку.

"Сьогодні також працювали з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі Сполученими Штатами Америки в Женеві. Принципи цього документа можуть бути розвинуті в більш глибокі домовленості. І це наш спільний інтерес — щоб безпека була реальною", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив важливість подальшої активної співпраці з американською стороною, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

"Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з Президентом Трампом, багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в Росії зважають найбільше", — наголосив глава держави.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17039

Теги: #робота #угода #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:50 25.11.2025
Трамп готовий зустрітися із Зеленським та Путіним після фіналізації мирної угоди щодо припинення війни

Трамп готовий зустрітися із Зеленським та Путіним після фіналізації мирної угоди щодо припинення війни

20:45 25.11.2025
Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

19:51 25.11.2025
Трамп щодо війни РФ проти України: я думаю, що ми дуже близькі до угоди

Трамп щодо війни РФ проти України: я думаю, що ми дуже близькі до угоди

16:29 25.11.2025
Переговори між делегаціями США та РФ щодо мирного врегулювання в Україні проходять успішно – помічник Дрісколла

Переговори між делегаціями США та РФ щодо мирного врегулювання в Україні проходять успішно – помічник Дрісколла

15:08 25.11.2025
Україна домовилася зі США в основному щодо умов потенційної мирної угоди - ЗМІ

Україна домовилася зі США в основному щодо умов потенційної мирної угоди - ЗМІ

14:24 25.11.2025
Дрісколл зустрічається з росіянами в Абу-Дабі для обговорення оновленого мирного плану для України

Дрісколл зустрічається з росіянами в Абу-Дабі для обговорення оновленого мирного плану для України

00:14 22.11.2025
Трамп вважає, що Зеленському доведеться обирати між мирним планом і подальшою боротьбою

Трамп вважає, що Зеленському доведеться обирати між мирним планом і подальшою боротьбою

21:52 21.11.2025
Ексміністр Кулеба: В угоді США й РФ немає нових ідей, Україна має обрати між переговорами та продовженням боротьби

Ексміністр Кулеба: В угоді США й РФ немає нових ідей, Україна має обрати між переговорами та продовженням боротьби

22:20 20.11.2025
Зеленський та Дрісколл домовилися про "агресивний графік підписання". Спершу буде угода між США та українцями - речник армії

Зеленський та Дрісколл домовилися про "агресивний графік підписання". Спершу буде угода між США та українцями - речник армії

20:23 18.11.2025
Трамп заявляє, що відкритий до угоди з Іраном

Трамп заявляє, що відкритий до угоди з Іраном

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

Макрон: Найближчими днями ми фіналізуємо рішення з країнами ЄС щодо забезпечення фінансування України

Макрон: "Мирні переговори" мають продовжуватися, і маємо й надалі тиснути на Росію

Макрон: Буде створена робоча група під керівництвом Франції та Британії, за підтримки Туреччини й США щодо підготовки гарантій безпеки для України

Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив із заступницею Генсека НАТО підтримку України та наслідки атаки на Київ

Єрмак: З ТОТ повернули ще трьох українських дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA

На Дніпропетровщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном під час ліквідації наслідків обстрілу — ДСНС

Зеленський обговорив із Фріланд питання відбудови та енергетичної стійкості України

Коаліція охочих погодилася продовжувати підтримку України – Стубб

Президент Єврокомісії: Інтереси України – це наші інтереси, ми й надалі будемо твердо підтримувати Україну в майбутніх переговорах

Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі

Макрон: Найближчими днями ми фіналізуємо рішення з країнами ЄС щодо забезпечення фінансування України

Макрон: Не має бути жодних обмежень щодо української армії

Макрон: "Мирні переговори" мають продовжуватися, і маємо й надалі тиснути на Росію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА