Зеленський: Працювали з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі США в Женеві

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна команда продовжує роботу над текстом документа, який був напрацьований спільно зі Сполученими Штатами в Женеві, заявив глава Української держави у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, принципи, закладені в документі, можуть бути розвинуті у більш глибокі домовленості, що відповідає спільному інтересу сторін — забезпечити реальну безпеку.

"Сьогодні також працювали з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі Сполученими Штатами Америки в Женеві. Принципи цього документа можуть бути розвинуті в більш глибокі домовленості. І це наш спільний інтерес — щоб безпека була реальною", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив важливість подальшої активної співпраці з американською стороною, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

"Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з Президентом Трампом, багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в Росії зважають найбільше", — наголосив глава держави.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17039