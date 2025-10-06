Голова ДПСУ на зустрічі з військовими підрозділу Касьянова спростував спекуляції про штурмовиків на добропільському напрямку

Фото: ДПСУ

Голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) генерал-лейтенант Сергій Дейнеко зустрівся в понеділок з військовослужбовцями роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ, створеної фахівцем з аеророзвідки, засновником бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрієм Касьяновим, про який останнім часом шириться багато інформаційних повідомлень, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ви відповіли сьогодні на наші всі запитання і привідкрили ту завісу таємниць, яка була у нас, на наш превеликий жаль ми багато чого дійсно не знали - це відповідь одного з військовослужбовців підрозділу Касьянова під час зустрічі з головою ДПСУ Сергієм Дейнеко. Зустріч відбулася сьогодні, аби військовослужбовці отримали об’єктивну інформацію з перших вуст і не велися на всі ті спекуляційні маніпуляції, які ширяться останнім часом", - зазначив Демченко.

За його словами, на зустрічі були присутні 35 військовослужбовців, інформацію також отримали ще 15 військовослужбовців, які згодом прибули на місце зустрічі.

У ДПСУ зазначили, що Дейнеко розповів про причини, чому підрозділ розформований і де військовослужбовці будуть залучені для посилення ефективності виконання завдань в подальшому. Він наголосив, що вони будуть направлені в інші бойові підрозділи відомства розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, лише за своєю фаховістю.

"Він наголосив, люди пріоритет і будь-які спекуляції про штурмовиків на добропільському напрямку, які поширюються, відверта брехня. Наша задача ефективно бити ворога, кожному на своєму місці і відповідно до своєї навченості", - наголосили у відомстві.

За словами Демченка, "військовослужбовці відповіли, що тиску на них не має і мали змогу задати всі питання, які їх цікавили, на які вони отримали вичерпні відповіді" від голови Державної прикордонної служби.

Окрім цього Демченко зазначив, що "сьогодні Касьянов знову почав розповідати про свою ефективність, яку цього разу зробив над Москвою 14 березня". Речник сказав, що "дійсно в цей час вони працювали, для них були визначені цілі, але від органів військового управління знову ж таки про ефективність цих дій ніяк не йдеться". "Сам підрозділ звітував, що пуски зроблено, але про результати їм невідомо", - наголосив Демченко.

Як повідомлялося, 3 жовтня Касьянов повідомив про розформування створеної ним роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ. За його словами, підрозділ ліквідував Дейнеко нібито за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Також він закликав командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді та ГУР забрати команду до себе. Командувач СБС написав у Facebook, що перехід підрозділу до СБС залежить від самого Касьянова, "від реальних спроможностей його літака і готовності його команди реально працювати".

5 жовтня Касьянов повідомив, що вийде на Майдан на знак протесту проти розформування підрозділу. Касьянов заявив, що 5 жовтня о 18:00 вийде на Майдан, щоб "президент його почув". Також припустив, що його можуть заарештувати.

Пресслужба ДПСУ у відповідь заявила, що рішення про розформування роти було прийнято через відсутність результативності підрозділу під час виконання завдань. "У ході взаємодії з органами військового управління дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено. Ще раз зазначу, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в рядах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління", – сказав Демченко.