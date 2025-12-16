Зеленський сподівається на зустріч з Трампом після доопрацювання документів ближче до кінцевого варіанту

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після доопрацювання п’яти документів, частина з яких стосується гарантій безпеки для України, планується зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемось", — зазначив президент України, відповідаючи на запитання журналістів.

Він додав, що сторони наблизились до обговорення найскладніших пунктів рамкової 20-пунктної угоди. "Ми движемось, ми йдемо вперед. Я вважаю, що тут у нас є кроки. Вони не прості, але вони вперед, а не назад, і це також важливо", — підкреслив Зеленський.

Президент також відзначив роль європейських партнерів у процесі узгодження документів. "Я дуже радий, що ми змогли об’єднати Сполучені Штати Америки і Європу, працюючи над цими документами. Подивимося на результат, але такий крок зроблено", — додав він.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання журналістів заявив, що Київ розраховує на пʼять документів, частина з яких стосуватиметься гарантій безпеки для країни: "Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки. Тобто проголосовані, затверджені Конгресом Сполучених Штатів Америки. Там, де існує пʼята поправка, як у НАТО. Тобто дзеркальна пʼяті поправки для всіх, хто в Альянсі", — сказав Зеленський.

Зокрема, ці документи передбачають підтримку у відновленні України після війни, відшкодування збитків українцям, які втратили житло, фінансову допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців, а також відновлення критичної інфраструктури, енергетики, шкіл та університетів.