Інтерфакс-Україна
Події
01:15 16.12.2025

Зеленський сподівається на зустріч з Трампом після доопрацювання документів ближче до кінцевого варіанту

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після доопрацювання п’яти документів, частина з яких стосується гарантій безпеки для України, планується зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемось", — зазначив президент України, відповідаючи на запитання журналістів.

Він додав, що сторони наблизились до обговорення найскладніших пунктів рамкової 20-пунктної угоди. "Ми движемось, ми йдемо вперед. Я вважаю, що тут у нас є кроки. Вони не прості, але вони вперед, а не назад, і це також важливо", — підкреслив Зеленський.

Президент також відзначив роль європейських партнерів у процесі узгодження документів. "Я дуже радий, що ми змогли об’єднати Сполучені Штати Америки і Європу, працюючи над цими документами. Подивимося на результат, але такий крок зроблено", — додав він.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання журналістів заявив, що Київ розраховує на пʼять документів, частина з яких стосуватиметься гарантій безпеки для країни: "Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки. Тобто проголосовані, затверджені Конгресом Сполучених Штатів Америки. Там, де існує пʼята поправка, як у НАТО. Тобто дзеркальна пʼяті поправки для всіх, хто в Альянсі", — сказав Зеленський.

Зокрема, ці документи передбачають підтримку у відновленні України після війни, відшкодування збитків українцям, які втратили житло, фінансову допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців, а також відновлення критичної інфраструктури, енергетики, шкіл та університетів.

Теги: #документи #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:19 15.12.2025
В Берліні проходять розширені переговори лідерів України та Європи з представниками США

В Берліні проходять розширені переговори лідерів України та Європи з представниками США

22:32 15.12.2025
Зеленський: Ми обговорюємо гарантії безпеки. І перед тим, як робити ті чи інші кроки на полі бою, військо й цивільне населення повинні мати чітке розуміння

Зеленський: Ми обговорюємо гарантії безпеки. І перед тим, як робити ті чи інші кроки на полі бою, військо й цивільне населення повинні мати чітке розуміння

21:19 15.12.2025
Туск: Є багато ознак того, що після сьогоднішньої зустрічі в Берліні ми будемо на крок ближче до миру

Туск: Є багато ознак того, що після сьогоднішньої зустрічі в Берліні ми будемо на крок ближче до миру

20:50 15.12.2025
На Зеленського чекають з візитом у Нідерландах у вівторок

На Зеленського чекають з візитом у Нідерландах у вівторок

19:58 15.12.2025
Зеленський пропонує альтернативу вступу до НАТО в обмін на жорсткі гарантії безпеки

Зеленський пропонує альтернативу вступу до НАТО в обмін на жорсткі гарантії безпеки

19:42 15.12.2025
Мерц: Ми не маємо повторювати помилок Мінська, Україні потрібні реальні гарантії безпеки

Мерц: Ми не маємо повторювати помилок Мінська, Україні потрібні реальні гарантії безпеки

19:16 15.12.2025
Зеленський: Переговори зі США тривають, але щодо територій позиції поки різні

Зеленський: Переговори зі США тривають, але щодо територій позиції поки різні

18:06 15.12.2025
Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

17:58 15.12.2025
Розмова з представниками США була продуктивною та детальною – Зеленський

Розмова з представниками США була продуктивною та детальною – Зеленський

17:03 15.12.2025
Зеленський та президентка Бундестагу обговорили механізми використання заморожених російських активів

Зеленський та президентка Бундестагу обговорили механізми використання заморожених російських активів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський пропонує альтернативу вступу до НАТО в обмін на жорсткі гарантії безпеки

Мерц запропонував Росії перемир’я на Різдво

Зараз з'явився шанс на справжній мирний процес для України - Мерц

Зеленський: Переговори зі США тривають, але щодо територій позиції поки різні

Мерц: ми подбаємо про те, щоб Україна пережила цю зиму і була забезпечена необхідним для відбудови

ОСТАННЄ

Європа готує новий пакет санкцій проти РФ та підтверджує довгострокову підтримку України — Єврокомісія

Літак Зеленського здійснив посадку в Нідерландах

Гарантії безпеки США для України передбачатимуть військову відповідь на новий напад РФ – Туск

Зеленський: вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом РФ: ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським не будемо

Зеленський сподівається на посилення санкцій США та більшу допомогу зброєю у разі зриву Росією переговорів

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИБУВ ДО НІДЕРЛАНДІВ

Проведення виборів потребує припинення вогню – Зеленський

Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво – Зеленський

Зеленський про подальший хід переговорів: команда США проведе консультації з РФ, потім – з Трампом, а потім з командою України, можливо навіть на вихідних

Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА