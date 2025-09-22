Інтерфакс-Україна
2-й Корпус НГУ «Хартія» формує батальйон безпілотних систем «Лава»

2-й Корпус НГУ «Хартія» оголошує про створення нового підрозділу — батальйону безпілотних систем «Лава». В ньому зосереджуються всі найновіші технології та напрацювання у сфері безпілотних і роботизованих систем, здобуті «Хартією» та іншими бригадами корпусу.

Мета батальйону

«Лава» стане підрозділом, покликаним суттєво посилити боєздатність бригад корпусу завдяки:

  • глибинній розвідці та точковим ударам в тилу ворога;
  • автоматизованому збору та аналізу даних з використанням ШІ;
  • розвитку логістичних рішень для бойових умов;
  • масштабному застосуванню повітряних і наземних безпілотних систем.

Структура та функції

Батальйон об’єднає всі напрямки використання безпілотників:

  • розвідка та спостереження (реальний час, високоточна зйомка);
  • вогневе ураження, мінування та розмінування);
  • логістика та медична евакуація;
  • штурмові операції (роботизовані комплекси для складних завдань).

Рекрутинг

Корпусу «Хартія» у батальйон «Лава» потрібні: 

  • інженери, техніки, програмісти (розробка та обслуговування систем);
  • пілоти БпЛА, оператори наземних комплексів (експлуатація безпілотників);
  • аналітики даних, ІТ-спеціалісти (обробка інформації, ШІ);
  • логісти, водії, фінансисти (забезпечення підрозділу);
  • штабні офіцери (планування, координація, персонал).

 

Досвід і здобутки

«Хартія» вже довела свою здатність впроваджувати інновації:

  • перша в Україні роботизована штурмова операція;
  • застосування наземних роботів для медичної евакуації;
  • розробка систем збору та аналітики даних для безпілотних комплексів.

Батальйон «Лава» — це наступний крок у побудові нового українського війська, яке поєднує мужність воїнів і силу технологій. Ми шукаємо тих, хто готовий працювати на фронтирі інновацій та посилювати оборону України.

Телефон гарячої лінії рекрутингового центру — 3333 (кандидат має зазначити, що хоче потрапити саме в батальйон «Лава»).

Контакти для ЗМІ: 068 416 54 57 (Володимир Дегтярьов)

Візуальні матеріали рекламної кампанії (подивитись файли):

https://www.dropbox.com/scl/fo/un6tegzvqc7fkgvy7hh0v/AO27XtfyBeTIaVr5xn_9hQM?rlkey=88wtysmkrrrkb7t38ct23l55l&st=g38dcrxi&dl=0 

 

 

 

