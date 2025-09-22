2-й Корпус НГУ «Хартія» формує батальйон безпілотних систем «Лава»
2-й Корпус НГУ «Хартія» оголошує про створення нового підрозділу — батальйону безпілотних систем «Лава». В ньому зосереджуються всі найновіші технології та напрацювання у сфері безпілотних і роботизованих систем, здобуті «Хартією» та іншими бригадами корпусу.
Мета батальйону
«Лава» стане підрозділом, покликаним суттєво посилити боєздатність бригад корпусу завдяки:
- глибинній розвідці та точковим ударам в тилу ворога;
- автоматизованому збору та аналізу даних з використанням ШІ;
- розвитку логістичних рішень для бойових умов;
- масштабному застосуванню повітряних і наземних безпілотних систем.
Структура та функції
Батальйон об’єднає всі напрямки використання безпілотників:
- розвідка та спостереження (реальний час, високоточна зйомка);
- вогневе ураження, мінування та розмінування);
- логістика та медична евакуація;
- штурмові операції (роботизовані комплекси для складних завдань).
Рекрутинг
Корпусу «Хартія» у батальйон «Лава» потрібні:
- інженери, техніки, програмісти (розробка та обслуговування систем);
- пілоти БпЛА, оператори наземних комплексів (експлуатація безпілотників);
- аналітики даних, ІТ-спеціалісти (обробка інформації, ШІ);
- логісти, водії, фінансисти (забезпечення підрозділу);
- штабні офіцери (планування, координація, персонал).
Досвід і здобутки
«Хартія» вже довела свою здатність впроваджувати інновації:
- перша в Україні роботизована штурмова операція;
- застосування наземних роботів для медичної евакуації;
- розробка систем збору та аналітики даних для безпілотних комплексів.
Батальйон «Лава» — це наступний крок у побудові нового українського війська, яке поєднує мужність воїнів і силу технологій. Ми шукаємо тих, хто готовий працювати на фронтирі інновацій та посилювати оборону України.
Телефон гарячої лінії рекрутингового центру — 3333 (кандидат має зазначити, що хоче потрапити саме в батальйон «Лава»).
Контакти для ЗМІ: 068 416 54 57 (Володимир Дегтярьов)
Візуальні матеріали рекламної кампанії (подивитись файли):
https://www.dropbox.com/scl/fo/un6tegzvqc7fkgvy7hh0v/AO27XtfyBeTIaVr5xn_9hQM?rlkey=88wtysmkrrrkb7t38ct23l55l&st=g38dcrxi&dl=0