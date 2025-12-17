Інтерфакс-Україна
Події
16:57 17.12.2025

Під час Купʼянської операції вже знищено понад 1000 росіян - "Хартія"

1 хв читати
Під час Купʼянської операції вже знищено понад 1000 росіян - "Хартія"
Фото: НГУ

Під час Купʼянської операції "Хартія" та суміжні підрозділи ліквідували прорив ворога на північ від Куп’янська і вже знищили понад 1000 росіян.

Як повідомили у "Хартії", "найбільше окупанти потерпають від "Вампірів" – важких українських бомберів.

"Для закріплення і продовження успіху на цьому напрямку нам треба більше "Вампірів". Саме тому ми запускаємо найбільший збір "Хартії" – 250 млн грн на 650 важких бомберів Vampire", - йдеться у повідомленні.

У корпусі закликали долучитися до збору "Куп’янські вампіри" за посиланням.

Теги: #вампіри #хартія #купянський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 12.12.2025
Наземний доступ ворога до Куп'янська перекритий, бої в центрі міста тривають - корпус "Хартія"

Наземний доступ ворога до Куп'янська перекритий, бої в центрі міста тривають - корпус "Хартія"

16:07 02.12.2025
Більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ - Угруповання обʼєднаних сил

Більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ - Угруповання обʼєднаних сил

16:21 16.11.2025
Боєць поліції особливого призначення загинув на Куп’янському напрямку внаслідок удару ворожого дрона

Боєць поліції особливого призначення загинув на Куп’янському напрямку внаслідок удару ворожого дрона

09:22 13.11.2025
"Азов" та "Хартія" долучилися до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

"Азов" та "Хартія" долучилися до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

17:56 01.11.2025
Мінус 619 окупантів і понад 100 одиниць техніки – 2 корпус НГУ "Хартія" оприлюднив втрати ворога за жовтень

Мінус 619 окупантів і понад 100 одиниць техніки – 2 корпус НГУ "Хартія" оприлюднив втрати ворога за жовтень

18:21 30.10.2025
​​​​​​​Північнокорейська РСЗВ знищена на куп’янському напрямку – командувач Нацгвардії

​​​​​​​Північнокорейська РСЗВ знищена на куп’янському напрямку – командувач Нацгвардії

13:59 27.10.2025
"Укрнафта" зібрала 100 млн грн для Другого корпусу Національної гвардії України "Хартія"

"Укрнафта" зібрала 100 млн грн для Другого корпусу Національної гвардії України "Хартія"

12:38 15.10.2025
Мобілізований ексміністр економіки Шеремета вийшов зі складу наглядової ради Райффайзен Банку

Мобілізований ексміністр економіки Шеремета вийшов зі складу наглядової ради Райффайзен Банку

10:44 11.10.2025
Кабмін пропонує виключити російську з переліку мов, до яких застосовується режим захисту Європейською хартією

Кабмін пропонує виключити російську з переліку мов, до яких застосовується режим захисту Європейською хартією

19:35 22.09.2025
2-й Корпус НГУ «Хартія» формує батальйон безпілотних систем «Лава»

2-й Корпус НГУ «Хартія» формує батальйон безпілотних систем «Лава»

ВАЖЛИВЕ

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

Сибіга: Наразі санкції накладено лише на 20% російського ВПК, обмеження має бути застосовано до решти

Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

ОСТАННЄ

Зеленський та Павел обговорили ситуацію на фронті та продовження чеської ініціативи

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

В Запорізькому районі росіяни атакували дроном цивільне авто, двоє поранених

До українських вишів з окупованого Криму вступає майже на 90% менше дітей, ніж до вторгнення, - представниця президента в АРК

Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершено: 30 постраждалих, зокрема 5 дітей – МВС

УЧХ допомагає постраждалим після авіаудару РФ по Запоріжжю

Більш ніж удвічі скоротилась кількість вступників-чоловіків 25+ у 2025р. порівняно з минулим роком - Міносвіти

Зеленський особисто візьме участь в саміті ЄС, повідомляють у Брюсселі

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА