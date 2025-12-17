Під час Купʼянської операції вже знищено понад 1000 росіян - "Хартія"

Фото: НГУ

Під час Купʼянської операції "Хартія" та суміжні підрозділи ліквідували прорив ворога на північ від Куп’янська і вже знищили понад 1000 росіян.

Як повідомили у "Хартії", "найбільше окупанти потерпають від "Вампірів" – важких українських бомберів.

"Для закріплення і продовження успіху на цьому напрямку нам треба більше "Вампірів". Саме тому ми запускаємо найбільший збір "Хартії" – 250 млн грн на 650 важких бомберів Vampire", - йдеться у повідомленні.

У корпусі закликали долучитися до збору "Куп’янські вампіри" за посиланням.