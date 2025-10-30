Інтерфакс-Україна
18:21 30.10.2025

​​​​​​​Північнокорейська РСЗВ знищена на куп’янському напрямку – командувач Нацгвардії

Фото: НГУ

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ) виробництва КНДР була знищена українським дроном на куп’янському напрямку в Харківській області, повідомив командувач Національної гвардії України (НГУ) Олександр Півненко.

"На куп’янському напрямку операторами підрозділів безпілотних систем 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" було виявлено та знищено північнокорейську РСЗВ "Type-75", - написав Півненко в Телеграм у четвер.

Як повідомлялося, за оцінками розвідувального агентства Південної Кореї, загинули близько 2 тис. північнокорейських військових, відправлених до РФ для участі в бойових діях проти Україні.

Президент України Володимир Зеленський згадував про використання російськими окупантами далекобійних ракет північнокорейського виробництва для ударів по Україні, аргументуючи потребу в далекобійних ракетах американського виробництва Tomahawk для змішаного використання.

