Ситуація на куп’янському напрямку напружена, але твердження про повний контроль на містом передчасні – військові
Ситуація на куп’янському напрямку залишається напруженою, місто - стратегічна ціль для ворога, повідомляється у телеграм 10-го армійського корпусу СВ ЗСУ.
"Окупанти накопичували сили біля Радьківки та Голубівки; газогін пошкоджено й затоплено", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, противник пробує переправитись через р. Оскіл на човнах - "більшість знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами".
Крім того, діють малі групи піхоти, часто в цивільному одязі, що є черговим воєнним злочином РФ, йдеться у повідомленні.
Українські воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в рашистів.
"Попри пропаганду й "кольорові карти", те, що ворог називає контрольованим - зона боїв і роботи українських штурмових груп. Бойові дії динамічні - поширювати твердження про їх "повний контроль" — передчасно", - зазначили в корпусі.