Свиноферма KSG Agro на Херсонщині в грудні 2025р. тричі потрапила під ворожий обстріл

Cвиноферма агрохолдингу KSG Agrо у прифронтовій Херсонській області в грудні 2025 року тричі потрапляла під обстріл, здійснюваний військами РФ, повідомив голова Ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов в інтервʼю UNITED24Media.

Він уточнив, що безпосередньо над підприємством системи ПВО знешкодили 11 безпілотників, у тому числі три БПЛА "Блискавка" й вісім дронів "Мавік" і FPV-дронів.

Щоб стабільно вести бізнес в умовах ракетних ударів ворога, KSG Agro впровадив власну стратегію адаптації до ризиків. У господарствах холдингу облаштували свердловини для водопостачання, встановили сонячні батареї та когенераційні установки для автономної роботи.

"Найбільш вузьким місцем у роботі агровиробників залишається логістика, тому для нас дуже актуальною є спільна із європейськими партнерами розробка нового логістичного плану для України. Нова бізнес-модель – це краще, ніж просто давати гроші нашій державі. Ми не злидні - у нас є продукція. Нам просто потрібна логістика", - наголосив Касьянов.

Він зазначив, що російська агресія вже призвела до колосальних руйнувань навколишнього середовища, збитки від яких сягають понад $142 млрд. Вибухи, пожежі та витік хімічних речовин змінюють структуру ґрунту, знижують його родючість, негативно впливають на здоров’я українців. Удари завдаються не лише по військовим об’єктам, а й по інфраструктурі продовольчої безпеки: транспорту, зерносховищах, портах, енергетиці.

"Ніхто не міг уявити, що подібне можливе у XXI столітті. Проте українці тримаються стійко, усвідомлюють, що іншого виходу немає, інакше життя було б нестерпним. Ми віримо, що коли війна закінчиться, розпочнеться інше життя", - резюмував голова ради директорів агрохолдингу.

Вертикально інтегрований холдинг KSG Аgro займається свинарством, а також виробництвом, зберіганням, переробкою та продажем зернових та олійних культур. Його земельний банк у Дніпропетровській та Херсонській областях становить близько 21 тис. га.

За даними KSG Аgro, він входить до п’ятірки найкращих виробників свинини в Україні.

У 2023 році агрохолдинг розпочав реалізацію стратегії "мережецентричності", в рамках якої перейде від розвитку великої локації до ряду дрібніших і розташованих у різних регіонах країни свинарських підприємств.

KSG Agro у січні-вересні 2025 року отримав $5,96 млн операційного прибутку і $6,92 млн валового прибутку, що на 68% і 31% більше проти аналогічного періоду 2024 року.