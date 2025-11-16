Боєць поліції особливого призначення загинув на Куп’янському напрямку внаслідок удару ворожого дрона

У неділю вранці на Куп’янському напрямку внаслідок удару ворожого fpv-дрона під час виконання бойового завдання загинув заступник командира взводу №2 роти №3 батальйону №2 полку ГУ НП у Харківській області, лейтенант поліції Владислав Свиридов.

"Поліцейський отримав множинні поранення. Побратими надали йому невідкладну допомогу та викликали медичну евакуацію. Пораненого доставили до стабілізаційного пункту, але, на жаль, попри всі зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Владиславу Свиридову було 38 років. У нього залишився 11-річний син.