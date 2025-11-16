Інтерфакс-Україна
Події
16:21 16.11.2025

Боєць поліції особливого призначення загинув на Куп’янському напрямку внаслідок удару ворожого дрона

1 хв читати

У неділю вранці на Куп’янському напрямку внаслідок удару ворожого fpv-дрона під час виконання бойового завдання загинув заступник командира взводу №2 роти №3 батальйону №2 полку  ГУ НП у Харківській області, лейтенант поліції Владислав Свиридов.

"Поліцейський отримав множинні поранення. Побратими надали йому невідкладну допомогу та викликали медичну евакуацію. Пораненого доставили до стабілізаційного пункту, але, на жаль, попри всі зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Владиславу Свиридову було 38 років. У нього залишився 11-річний син.

Теги: #купянський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 30.10.2025
​​​​​​​Північнокорейська РСЗВ знищена на куп’янському напрямку – командувач Нацгвардії

​​​​​​​Північнокорейська РСЗВ знищена на куп’янському напрямку – командувач Нацгвардії

09:45 19.09.2025
Ситуація на куп’янському напрямку напружена, але твердження про повний контроль на містом передчасні – військові

Ситуація на куп’янському напрямку напружена, але твердження про повний контроль на містом передчасні – військові

13:15 15.08.2025
НКРЕКП передала воїнам Куп'янського та Покровського напрямків 6 БпЛА і 2 комплекти РЕБ

НКРЕКП передала воїнам Куп'янського та Покровського напрямків 6 БпЛА і 2 комплекти РЕБ

14:24 24.06.2025
На Куп’янському напрямку необхідно евакуювати понад 6 тис. осіб – ОВА

На Куп’янському напрямку необхідно евакуювати понад 6 тис. осіб – ОВА

17:37 19.12.2024
На куп'янському напрямку українські сили зупинили механізований наступ противника: знищили 21 одиницю бронетехніки

На куп'янському напрямку українські сили зупинили механізований наступ противника: знищили 21 одиницю бронетехніки

00:44 28.11.2024
Окупанти інтенсивно атакують на чотирьох напрямках - Генштаб

Окупанти інтенсивно атакують на чотирьох напрямках - Генштаб

17:47 17.07.2024
На куп'янському напрямку внаслідок обстрілів зруйновано переправу, яку використовували для евакуації цивільних, - Синєгубов

На куп'янському напрямку внаслідок обстрілів зруйновано переправу, яку використовували для евакуації цивільних, - Синєгубов

13:57 19.02.2024
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на куп'янському напрямку

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на куп'янському напрямку

13:12 10.02.2024
Ворог застосовує резерви на Куп'янському напрямку, щоб поповнити втрати

Ворог застосовує резерви на Куп'янському напрямку, щоб поповнити втрати

17:52 18.01.2024
На куп'янському напрямку ситуація напружена, але ЗСУ тримають оборону й нищать ворога - Сирський

На куп'янському напрямку ситуація напружена, але ЗСУ тримають оборону й нищать ворога - Сирський

ВАЖЛИВЕ

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

ОСТАННЄ

Зеленський поінформував прем’єр-міністра Греції щодо ситуації на фронті

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

Частина Чернігівщини знову знеструмлена через ворожий удар

В понеділок на заході України очікуються значні пориви вітру – Укргідрометцентр

Внаслідок удару ворожого дрона по Харкову постраждалих немає

Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

СБС ЗСУ завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ на території РФ

Пасажиропотік за тиждень впав ще на 8,7%

В західних областях в найближчі дві доби невеликі, місцями значні дощі, на решті території України переважно без опадів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА