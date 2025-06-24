На Куп’янському напрямку необхідно евакуювати понад 6 тис. осіб – ОВА

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У Харківській області триває евакуація мирного населення з Куп’янського та Ізюмського районів, в зоні евакуації ще залишається більше 6 тис осіб, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У середньому за добу виїжджає від 10 до 50 людей", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, на Куп’янському напрямку в зоні евакуації ще залишається 6 063 людини, близько чверті з них (1 431) - у Куп’янську.

"Забезпечити стабільне надання комунальних послуг у місті Куп’янську - (ІФ-У) надзвичайно складно, на лівому березі — взагалі неможливо. Ворог цілеспрямовано обстрілює критичну інфраструктуру, атакує ремонтні бригади, підрозділи ДСНС і екстреної меддопомоги", - зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що у Борівській громаді Ізюмського району необхідно вивезти ще 1 621 людину, з Шевченківської громади Купянського району – 1 359.