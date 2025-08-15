Інтерфакс-Україна
Події
13:15 15.08.2025

НКРЕКП передала воїнам Куп'янського та Покровського напрямків 6 БпЛА і 2 комплекти РЕБ

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Юрій Власенко та член комісії Руслан Слободян від імені колективу регулятора передали для потреб ЗСУ чергову партію обладнання, необхідного для виконання бойових завдань.

"Цього разу благодійну безоплатну допомогу від НКРЕКП отримали воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку, та 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта, що боронять країну на Куп’янському напрямку", - повідомив регулятор на своєму сайті.

Зокрема, військовим передано шість безпілотних літальних апаратів STORMER PRO MAX D30x та два комплекти приладів радіоелектронної боротьби (системи протидії дронам) RACCOON Max.

Обладнання було придбане за кошти, зібрані завдяки благодійним внескам співробітників НКРЕКП, а також за підтримки Професійної спілки регулятора.

"Колектив НКРЕКП й надалі підтримуватиме ЗСУ у боротьбі за свободу та незалежність України", - наголосили в комісії.

Теги: #зсу #обладнання #нкрекп #покровський_напрямок #купянський_напрямок

