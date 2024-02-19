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13:57 19.02.2024

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на куп'янському напрямку

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Президент України Володимир Зеленський у понеділок відвідав передові позиції ЗСУ на куп'янському напрямку й вручив українським захисникам нагороди, повідомляє пресслужба президента.

"Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Харківщину побував у батальйонному командному пункті 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп'янська", - ідеться в пресрелізі, оприлюдненому на сайті президента.

Зазначено, що Зеленський заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на відповідній ділянці фронту, взаємодію із суміжними підрозділами ЗСУ, а також про досвід застосування БПЛА різних типів у зоні відповідальності бригади й про особливості боротьби з ворожими дронами за допомогою систем радіоелектронної боротьби.

Окрім цього, президент і командир бригади обговорили окремо забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби військових.

Зеленський поспілкувався із захисниками та вручив їм нагороди.

"Радий бути сьогодні тут - побачити вас, привітати, бути вдячним від усіх українців, від усієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет. Упевнений у вас. Бажаю вам здоров'я, берегти себе і своїх побратимів. Це дуже важливо. Бажаю всім вам перемоги", - наголосив президент.

Зокрема, Зеленський присвоїв звання Герой України та вручив орден "Золота Зірка" командувачу 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ полковнику Олегу Апостолу. Також глава держави вручив нагороду президента "Хрест бойових заслуг" полковнику Олександру Луценку. Крім цього, військові отримали ордени Богдана Хмельницького III ступеня та "За мужність" II-III ступенів.

"Задля безпеки воїнів частину нагород Володимир Зеленський передав командирам для вручення за місцем несення служби", - зазначено в повідомленні. 

Теги: #купянський_напрямок

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