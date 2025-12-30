Інтерфакс-Україна
13:47 30.12.2025

Російська сторона не надала жодних доказів того, що атака по резиденції Путіна була здійснена Україною, – ISW

Обставини удару, завданого, згідно з даними російської сторони, по резиденції Володимира Путіна, не відповідають звичним патернам українських ударів по об’єктах на російській території, зазначається у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

"Обставини цього ймовірного удару не відповідають патерну зафіксованих доказів, коли українські війська завдають ударів по Росії. Підтверджені українські удари по Росії зазвичай генерують докази, які можна спостерігати у відкритих джерелах", – йдеться у звіті.

Зокрема, наголошується, що зазвичай українські удари супроводжуються відео роботи ППО, вибухів, пожеж та диму, заяв місцевої влади про "уламки" збитих дронів та інші повідомлення.

"ISW не спостерігав жодних таких відеозаписів, а також місцевих чи регіональних повідомлень про українські удари поблизу резиденції Путіна, які б підтверджували твердження Лаврова. Твердження Лаврова про збиття 89 українських дронів над Новгородською областю також суперечить твердженню Міністерства оборони Росії про те, що російські війська збили 47 українських дронів над областю в ніч з 28 на 29 грудня, що ще більше підриває це твердження. Раніше українські війська завдали ударів по численних військових цілях у Новгородській області, на що є докази", – заявляють в ISW.

Таким чином, аналітики стверджують що російська сторона не надала жодних підтверджень заявам про те, що українські війська завдали удару по резиденції Путіна. Зазначається зокрема, що згідно з матеріалами російських ЗМІ, мешканці Валдаю не чули роботу протиповітряної оборони протягом ночі, хоча російська система ППО мала б спрацювати, щоб збити до 91 українського безпілотника.

ISW припускає, що Кремль має намір використати цей ймовірний удар, щоб виправдати відмову від будь-яких мирних пропозицій, які можуть стати результатом нещодавніх переговорів за участі України, Сполучених Штатів та Європи.

"З моменту початку мирних зусиль адміністрації Трампа у січні-лютому 2025 року Кремль прагнув затягнути та продовжити мирні переговори, щоб безперешкодно продовжувати свою війну, запобігти запровадженню США заходів, спрямованих на тиск на Росію для досягнення змістовних переговорів, і навіть домогтися поступок щодо двосторонніх американо-російських відносин", – зазначають автори звіту.

