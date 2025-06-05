Для санкцій проти Telegram в Україні немає політичної волі - голова комітету зі свободи слова

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Для впровадження санкційної політики стосовно соціальної платформи Telegram в Україні немає політичної волі, заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Найдоцільніше в Україні діяти санкційним методом. Доведення російського впливу в даній мережі і відповідно через рішення РНБО, указ президента обмежувати чи взагалі блокувати цю мережу… На жаль, політичної волі на це немає, оскільки Telegram найпопулярніша мережа… Мені дивно. Скільки ще дітей має загинути від рук російських терористів, як це сталося в Івано-Франківську, коли підлітків підірвали на вибухівці, яку вони виготовили за вказівкою ФСБ ( через Telegram - ІФ-У), щоб ми почали реагувати?" - сказав Юрчишин на брифінгу в четвер.

За словами народного депутата, Європарламент піднімає питання регулювання соціальних мереж. Юрчишин розповів, що днями відбулася спільна зустріч комітетів Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та з питань свободи слова з представниками спеціального комітету Європейського парламенту "Європейський демократичний щит", який створений для захисту від гібридних загроз.

"Ми говорили про те, що Європа має вдосконалити Digital Service Act, тобто посилити регулювання соціальних мереж на своєму рівні, і те, що заборонено в офлайні, має бути заборонено і в онлайні", - зазначив Юрчишин.

На думку голови комітету, якщо соціальна мережа пропагандує тероризм, то вона має платити великі штрафи або проти неї треба застосовувати санкції.