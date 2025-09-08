Інтерфакс-Україна
Події
13:53 08.09.2025

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Пакети ударів російських безпілотників проти України продовжуватимуть розширюватися доти, доки РФ зможе збільшити виробництво ударних безпілотників далекого радіусу дії, відзначають в американському Інституті вивчення війни (ISW) в понеділок.

"Російські ударні пакети проти України будуть лише зростати доти, доки Росія зможе безперешкодно розширювати виробництво безпілотників типу "Шахед". Частіші масштабні російські удари загрожуватимуть спустошенням електромережі та енергетичної інфраструктури України напередодні та протягом наступного зимового сезону", - вказується у звіті.

При цьому в ISW наголошують, що РФ продовжує розширювати виробництво ударних безпілотників далекого радіусу дії, частково завдяки підтримці КНР.

"Росія значно збільшила внутрішнє виробництво безпілотників типу "Шахед", включаючи "Герані" (російські аналоги "Шахеда"), "Гарпії" (аналоги "Шахеда" з компонентами КНР) та "Гербери" (варіанти "Шахеда-приманки")… Росія дедалі більше покладається на КНР у виробництві компонентів для своїх безпілотників і не змогла б підтримувати темпи чи масове виробництво безпілотників типу "Шахед" без цих компонентів", - йдеться в документі.

Відзначається, що лише Алабузька спеціальна економічна зона (АСЕЗ), не єдиний виробник таких дронів в РФ, залежить від КНР щонайменше у 41 компоненті для виробництва своїх ударних безпілотників далекого радіусу дії, "включаючи двигуни, електронні та механічні компоненти, акумулятори, антени, радіостанції, вугільні паливні системи, карбюратори та телекомунікаційні компоненти". "Росія також відкрила спеціалізований логістичний центр в АСЕЗ для отримання та обробки вантажних поїздів безпосередньо з КНР, що, ймовірно, спростить доставку компонентів, вироблених у КНР, для виробництва безпілотників в АСЕЗ", - пишуть аналітики.

ISW продовжує оцінювати, що триваючі широкомасштабні удари РФ демонструють незацікавленість Володимира Путіна у припиненні вбивств в Україні та підкреслюють потребу в продовженні підтримки Заходом української програми створення безпілотників-перехоплювачів і в продовженні поставок західних систем протиповітряної оборони, особливо американських систем Patriot.

"Росія послідовно посилює свої ударні пакети та можливості з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та помітно прискорила свою ударну кампанію після двосторонніх переговорів між Україною та Росією у Стамбулі 15 травня 2025 року, здійснивши 16 комбінованих ударів, що включали понад 400 повітряних цілей з моменту переговорів… Путін неодноразово відкидав зусилля України та США щодо встановлення режиму припинення вогню на полі бою та продовжує наполягати на тому, що Росія не може погодитися на припинення вогню, доки не буде укладено мирну угоду. Путін також не доклав жодних зусиль для підготовки російського суспільства чи російського інформаційного простору до припинення війни, яке призведе до менш ніж капітуляції України перед усіма початковими воєнними вимогами Росії", - відзначають в ISW.

Теги: #атака_бпла_рф #прогноз #isw

