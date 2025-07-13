Інтерфакс-Україна
Події
09:25 13.07.2025

КНДР передала Росії понад 12 млн снарядів калібру 152 мм — ЗМІ

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Північна Корея надала Росії понад 12 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм для підтримки її війни проти України, повідомили у військовій розвідці Південної Кореї, передає агентство Yonhap News.

Згідно з інформацією, оприлюдненою Агентством військової розвідки (DIA) Південної Кореї у доповіді депутату головної опозиційної партії, КНДР з жовтня минулого року передала Росії близько 28 тисяч контейнерів із озброєнням та артилерійськими боєприпасами.

"У перерахунку на одиночні снаряди калібру 152 мм (кількість поставлених снарядів) становить понад 12 мільйонів", — зазначили в розвідці.

Також видання повідомляє, що КНДР передала Росії близько 13 тисяч військовослужбовців.

"За даними сеульської розвідки, Північна Корея, ймовірно, направить додаткові війська до Росії в липні або серпні. Зокрема, згідно з повідомленнями російських ЗМІ, планується відправлення 5 тисяч військових будівельників і тисячі саперів до Курська для участі у відновлювальних роботах", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #війна #північна_корея

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