Балістика з Північної Кореї була використана під час атаки на Київ - Зеленський

Фото: ДСНС

За попередніми даними, під час масованої комбінованої атаки на Україну минулої ночі було застосовано балістичні ракети виробництва Північної Кореї, повідомив президент України Володимир Зеленський

"Загалом було 352 дрони, серед них 159 шахедів, за цю ніч, 16 ракет. За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї. Значна частина дронів і ракет була збита нашими захисниками неба. Але не всі", - написав він у телеграмі у понеділок.

Президент наголосив, що тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. "Це звичайні житлові будинки. Станом на зараз відомо про шістьох убитих людей. Ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області. Там "шахед" влучив у лікарню",- сказав він.

"Мої співчуття всім рідним та близьким", - додав президент.

За його словами, рятувальники наразі розбирають завали й надають допомогу всюди, де потрібно. Цей удар пошкодив об’єкти в чотирьох областях.