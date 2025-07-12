Росіяни ударили по Слов'янську з РСЗВ "Торнадо-С", загинув цивільний, ще троє дістали поранень

Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura/

У Слов'янську Донецької області через ворожий удар РСЗВ "Торнадо-С" загинув цивільний, троє людей зазнали поранень, повідомила обласна прокуратура.

"Зранку 12 липня 2025 року окупанти завдали удару по Слов’янську. Проти мирного населення ворог використав РСЗВ "Торнадо-С". Засіб ураження влучив неподалік торговельного комплексу. Внаслідок атаки отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, 34-річний чоловік", - йдеться у повідомленні облпрокуратури у телеграмі у суботу.

Також поранено подружню пару віком 50 і 56 років та 20-річного містянина. У потерпілих діагностовано вибухові травми, забійні й поверхневі рани. Зазначається, що на момент ворожого обстрілу постраждалі їхали в автомобілі.

Пошкоджено приміщення торговельного комплексу, магазин й автомобілі.