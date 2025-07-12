Інтерфакс-Україна
Події
14:27 12.07.2025

Росіяни ударили по Слов'янську з РСЗВ "Торнадо-С", загинув цивільний, ще троє дістали поранень

1 хв читати
Росіяни ударили по Слов'янську з РСЗВ "Торнадо-С", загинув цивільний, ще троє дістали поранень
Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura/

У Слов'янську Донецької області через ворожий удар РСЗВ "Торнадо-С" загинув цивільний, троє людей зазнали поранень, повідомила обласна прокуратура.

"Зранку 12 липня 2025 року окупанти завдали удару по Слов’янську. Проти мирного населення ворог використав РСЗВ "Торнадо-С". Засіб ураження влучив неподалік торговельного комплексу. Внаслідок атаки отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, 34-річний чоловік", - йдеться у повідомленні облпрокуратури у телеграмі у суботу.

Також поранено подружню пару віком 50 і 56 років та 20-річного містянина. У потерпілих діагностовано вибухові травми, забійні й поверхневі рани. Зазначається, що на момент ворожого обстрілу постраждалі їхали в автомобілі.

Пошкоджено приміщення торговельного комплексу, магазин й автомобілі.

Теги: #поранені #рсзв #словянську #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 12.07.2025
У Нікополі російський обстріл забрав життя 27-річної жінки

У Нікополі російський обстріл забрав життя 27-річної жінки

10:16 12.07.2025
Росія вночі використала по Україні 26 крилатих ракет і 597 дронів, потрібні жорсткі вторинні санкції – Зеленський

Росія вночі використала по Україні 26 крилатих ракет і 597 дронів, потрібні жорсткі вторинні санкції – Зеленський

10:10 12.07.2025
Унаслідок атаки РФ на Львів пошкоджено три корпуси Львівської політехніки – місцеве ЗМІ

Унаслідок атаки РФ на Львів пошкоджено три корпуси Львівської політехніки – місцеве ЗМІ

09:59 12.07.2025
Атака на Чернівці: двоє загиблих, 4 важкопоранених, 10 легкотрамованих – ДСНС

Атака на Чернівці: двоє загиблих, 4 важкопоранених, 10 легкотрамованих – ДСНС

19:39 06.07.2025
Одна людина загинула й одну – поранено внаслідок атаки російських БпЛА на Суми - МВА

Одна людина загинула й одну – поранено внаслідок атаки російських БпЛА на Суми - МВА

18:06 06.07.2025
З початку літа через обстріли агресора поранені 6 медиків екстренки, пошкоджені 24 автомобілі швидкої – МОЗ

З початку літа через обстріли агресора поранені 6 медиків екстренки, пошкоджені 24 автомобілі швидкої – МОЗ

22:06 04.07.2025
Вже 8 постраждалих у Кривому Розі – ОВА

Вже 8 постраждалих у Кривому Розі – ОВА

21:02 27.06.2025
У центрі Одеси увечері в п'ятницю сталася стрілянина, є поранений – поліція

У центрі Одеси увечері в п'ятницю сталася стрілянина, є поранений – поліція

16:00 18.06.2025
Кличко відвідав поранених після російського обстрілу та розповів про їхнє лікування

Кличко відвідав поранених після російського обстрілу та розповів про їхнє лікування

11:50 14.06.2025
Загинула дитина та поранено чотирьох людей на Херсонщині внаслідок російських обстрілів - поліція

Загинула дитина та поранено чотирьох людей на Херсонщині внаслідок російських обстрілів - поліція

ВАЖЛИВЕ

Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади, загинули двоє людей

Сили оборони України вночі збили 344 засоби повітряного нападу, зокрема 25 крилатих ракет Х-101 – ПС ЗСУ

Росія вночі використала по Україні 26 крилатих ракет і 597 дронів, потрібні жорсткі вторинні санкції – Зеленський

Атака на Чернівці: двоє загиблих, 4 важкопоранених, 10 легкотрамованих – ДСНС

Начальник Чернівецької ОВА спростував смерть ще двох важкопоранених у Чернівцях, кількість жертв двоє

ОСТАННЄ

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині, загинули двоє людей – ДСНС

Протилежні позиції Верховного суду щодо перевірки на плагіат дисертацій, захищених до 2014 року, створюють системну невизначеність - голова НАЗЯВО

Вітренку не подобається політика Міносвіти щодо реорганізації університетів і збільшення вартості за контрактне навчання

Вітренко: якщо матиму змогу, то братиму участь у наступних виборах ректора КНУ ім. Шевченка

Вітренко заперечує зв'язки з ексдепутатом Київради Комарницьким

Внаслідок серії ворожих ударів по Куп'янську постраждали четверо мирних мешканців

Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади, загинули двоє людей

Вітренко подаватиме в суд, якщо НАЗЯВО не доведе наявність плагіату в його роботах

Ворог окупував Зірку на Донеччині та Білогорівку на Луганщині - DeepState

Вітренко: зі мною жодних розмов і пропозицій посади міністра не було, але якщо запропонують, я не відмовлюся

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА