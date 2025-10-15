Мобілізований ексміністр економіки Шеремета вийшов зі складу наглядової ради Райффайзен Банку

Міністр економічного розвитку та торгівлі України у 2014 році Павло Шеремета, який у травні цього року мобілізувався та наразі служить старшим офіцером штабу 2-го корпусу НГУ "Хартія", з 15 жовтня 2025 року вийшов зі складу наглядової ради Райффайзен Банку, де він був незалежним членом.

Згідно із повідомленням банку у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), 1 жовтня 2025 року банк отримав від незалежного члена наглядової ради Шеремети заяву про дострокове припинення повноважень за власним бажанням.

Шеремета, який також є професором з практики Київської школи економіки (KSE), обіймав посаду члена наглядової ради Райффайзен Банку протягом 10 років і п'яти місяців.

Наразі новий член наглядової ради на заміну Шереметі не призначений.

Шеремета обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі України з лютого по вересень 2014 року, відомий український економіст.

Райффайзен Банк є найбільшим банком з приватним капіталом у країні та, за даними НБУ, на 1 вересня 2025 року з активами 239,8 млрд грн займав 4-е місце серед 60 банків.