Інтерфакс-Україна
Події
13:34 19.08.2025

Майора Даніеля "Кубу" Кітонє призначено новим командиром 13-ї бригади НГУ "Хартія"

1 хв читати
Майора Даніеля "Кубу" Кітонє призначено новим командиром 13-ї бригади НГУ "Хартія"
Фото: https://x.com/khartiiabrygada

Даніель "Куба" Кітонє став новим командиром 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", на урочистій церемонії бойовий прапор бригади новому комбригу передав Максим "Альтаїр" Голубок, начальник штабу – перший заступник командира корпусу "Хартія", повідомляє підрозділ у вівторок у соцмережі Х.

"Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу", – заявив у першій промові Кітонє.

Як відомо з відкритих джерел, Кітонє 42 роки, з березня 2024р. він був командиром 2-го батальйону "Хартії".

Як повідомлялось, 15 квітня НГУ створила два корпуси, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет), повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Теги: #хартія #даніель_куба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 11.08.2025
Свириденко відвідала штаб бригади "Хартія", обговорила потреби підрозділу

Свириденко відвідала штаб бригади "Хартія", обговорила потреби підрозділу

12:14 11.08.2025
Ліна Костенко передала гроші на автівку для "Хартії", авто назвали на її честь - Жадан

Ліна Костенко передала гроші на автівку для "Хартії", авто назвали на її честь - Жадан

15:17 09.06.2025
Корпус "Хартія" і KSE розпочинають спільні освітні та технологічні проєкти

Корпус "Хартія" і KSE розпочинають спільні освітні та технологічні проєкти

12:27 20.05.2025
"Хартія" провела успішну операцію з евакуації пораненого на НРК

"Хартія" провела успішну операцію з евакуації пораненого на НРК

09:32 08.05.2025
Сили оборони звільнили від ворога лісовий масив на північ від Липців на Харківщині

Сили оборони звільнили від ворога лісовий масив на північ від Липців на Харківщині

17:24 22.04.2025
Дрони "Хартії" знищили взвод окупантів та ворожу РСЗВ

Дрони "Хартії" знищили взвод окупантів та ворожу РСЗВ

15:56 17.04.2025
Іноземці-добровольці "Хартії" отримали бойовий прапор і шеврони

Іноземці-добровольці "Хартії" отримали бойовий прапор і шеврони

15:35 03.04.2025
Клієнти "Укрнафти" за 2 міс. задонатили на потреби 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" 22 млн грн

Клієнти "Укрнафти" за 2 міс. задонатили на потреби 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" 22 млн грн

19:25 31.01.2025
Мережа АЗС "Укрнафта" запустила "Енергійний збір" 100 млн грн для бригади "Хартія"

Мережа АЗС "Укрнафта" запустила "Енергійний збір" 100 млн грн для бригади "Хартія"

13:20 27.12.2024
Популярність "Азова" і "Хартії" впливає на рекрутинг, але не завжди має вирішальне значення, - командувач Нацгвардії

Популярність "Азова" і "Хартії" впливає на рекрутинг, але не завжди має вирішальне значення, - командувач Нацгвардії

ВАЖЛИВЕ

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

ОСТАННЄ

Парламент прийняв за основу доопрацьований законопроєкт щодо посилення взаємодії між НБУ та ФГВФО

На зустрічах у США вдалося посилити трансатлантичну солідарність у боротьбі з російським агресором - Мережко

Експосадовця Нацполіції засуджено до 7 років позбавлення волі - САП

Тепла погода без опадів буде в Україні у середу, в четвер на заході можливі короткочасні дощі та грози

СБУ та Нацполіція припинили діяльність схеми оформлення фіктивних меддовідок для ухилення від мобілізації у Києві

"Сталевий Фронт" Ахметова передав РЕБ для Нацгвардії на 29 млн грн

Українські правозахисники звернулися до ООН через системні порушення РФ прав українців в окупації

Зеленський: гарантії безпеки для України будуть, вже працюємо над конкретним їх наповненням

Показник охоплення дошкільною освітою має вирости з 51% до 60% до кінця 2026р - проєкт програми дій уряду

Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА