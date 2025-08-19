Майора Даніеля "Кубу" Кітонє призначено новим командиром 13-ї бригади НГУ "Хартія"

Фото: https://x.com/khartiiabrygada

Даніель "Куба" Кітонє став новим командиром 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", на урочистій церемонії бойовий прапор бригади новому комбригу передав Максим "Альтаїр" Голубок, начальник штабу – перший заступник командира корпусу "Хартія", повідомляє підрозділ у вівторок у соцмережі Х.

"Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу", – заявив у першій промові Кітонє.

Як відомо з відкритих джерел, Кітонє 42 роки, з березня 2024р. він був командиром 2-го батальйону "Хартії".

Як повідомлялось, 15 квітня НГУ створила два корпуси, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет), повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".