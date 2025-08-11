Свириденко відвідала штаб бригади "Хартія", обговорила потреби підрозділу

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час поїздки у Харківську область відвідала штаб 13-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" та обговорила з командуванням виклики та потребу підрозділу.

"Не могла бути на Харківщині і не завітати до штабу "Хартії". Познайомилася з командиром корпусу Ігорем Оболєнським, начальником штабу Максимом Голубком та командиром бригади Даніелем Кітонє. З перших вуст почула про "Метод Хартії", виклики та потреби підрозділу. Це допоможе зробити рішення Уряду максимально дієвими", - написала Свириденко в Телеграмі у понеділок.

Прем'єрка подякувала бійцям бригади за службу та захист міста та області.

"Дякую "Хартії" за службу, за те, що тримаєте стрій і захищаєте місто та область. Харків — залізобетон завдяки вам", - наголосила Свириденко.