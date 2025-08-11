Інтерфакс-Україна
Події
12:14 11.08.2025

Ліна Костенко передала гроші на автівку для "Хартії", авто назвали на її честь - Жадан

1 хв читати

13 бригада оперативного призначення Нацгвардії України "Хартія" отримає автівку від поетеси, письменниці та дисидентки-шістдесятниці Ліни Костенко, повідомив поет Сергій Жадан, який зараз служить у лавах підрозділу.

"Ще одна автівка для "Хартії". Цього разу від Ліни Костенко. Певний час тому в Києві був великий вечір поезії Ліни Костенко. Всі кошти, отримані з продажу квитків, Ліна Василівна передала на Сили оборони, зокрема і нашу бригаду. Ми на ці кошти купили автомобіль, який так і назвали - Ліна", - написав Жадан на своїй сторінці у Facebook.

30 червня в Міжнародному центрі культури та мистецтв у Києві відбувся мистецький захід "Очима ти сказав мені: Люблю". 470 тис. грн від продажу квитків на цей вечір було передано на потреби ЗСУ.

Теги: #автомобіль #хартія #ліна_костенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:46 02.08.2025
Автомобіль "Укрпошти" потрапив під ворожий удар у Сумському районі

Автомобіль "Укрпошти" потрапив під ворожий удар у Сумському районі

14:12 06.07.2025
На Харківщині автівка наїхала на вибухонебезпечний предмет, шпиталізовано двох літніх чоловіків

На Харківщині автівка наїхала на вибухонебезпечний предмет, шпиталізовано двох літніх чоловіків

11:14 05.07.2025
Автомобіль УЧХ пошкоджено внаслідок російської повітряної атаки

Автомобіль УЧХ пошкоджено внаслідок російської повітряної атаки

10:37 05.07.2025
В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік

В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік

12:26 24.06.2025
Ліна Костенко долучилася до відкритого звернення до влади щодо перепризначення Кременя на посаду мовного омбудсмена

Ліна Костенко долучилася до відкритого звернення до влади щодо перепризначення Кременя на посаду мовного омбудсмена

15:17 09.06.2025
Корпус "Хартія" і KSE розпочинають спільні освітні та технологічні проєкти

Корпус "Хартія" і KSE розпочинають спільні освітні та технологічні проєкти

15:49 29.05.2025
На Харківщині військовослужбовець РТЦК отримав важку травму внаслідок вибуху предмета поблизу автівки

На Харківщині військовослужбовець РТЦК отримав важку травму внаслідок вибуху предмета поблизу автівки

12:27 20.05.2025
"Хартія" провела успішну операцію з евакуації пораненого на НРК

"Хартія" провела успішну операцію з евакуації пораненого на НРК

09:32 08.05.2025
Сили оборони звільнили від ворога лісовий масив на північ від Липців на Харківщині

Сили оборони звільнили від ворога лісовий масив на північ від Липців на Харківщині

14:33 25.04.2025
Ліна Костенко і Бернар-Анрі Леві отримають медалі Шептицького у Конгресі США

Ліна Костенко і Бернар-Анрі Леві отримають медалі Шептицького у Конгресі США

ВАЖЛИВЕ

Керівник апарату ВАКС: На повторний конкурс подалися 205 кандидатів, сподіваємося, через рік у нас будуть нові судді

ЄС офіційно підтвердив проведення позачергового засідання глав МЗС країн-членів ЄС через майбутні переговори Трампа та Путіна

В непризначенні суддів ВАКС, внаслідок чого Україна недоотримала макродопомогу, злого умислу не було - керівник апарату ВАКС

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 4 людини загинуло та 9 поранено, в тому числі троє правоохоронців

Сенатор Грем заявив про обмін територіями між РФ та Україною в рамках угоди про припинення вогню

ОСТАННЄ

ЄС отримав третій транш EUR1,6 млрд непередбачених прибутків від заморожених активів РФ, які підуть на підтримку України

Голова МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину – ОВА

Україна має бути залучена до переговорів щодо своєї території – голова МЗС Іспанії

Прикордонники затримали батька і сина, які облаштували вантажівки для незаконного переправлення порушників через кордон – ДСНС

Керівник апарату ВАКС: На повторний конкурс подалися 205 кандидатів, сподіваємося, через рік у нас будуть нові судді

ЄС офіційно підтвердив проведення позачергового засідання глав МЗС країн-членів ЄС через майбутні переговори Трампа та Путіна

РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

В непризначенні суддів ВАКС, внаслідок чого Україна недоотримала макродопомогу, злого умислу не було - керівник апарату ВАКС

США погодились проконсультуватися з європейськими партнерами перед зустріччю Трампа з Путіним – Туск

Безпілотники СБУ уразили Арзамаський приладобудівний завод, який виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101, – джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА