Ліна Костенко передала гроші на автівку для "Хартії", авто назвали на її честь - Жадан

13 бригада оперативного призначення Нацгвардії України "Хартія" отримає автівку від поетеси, письменниці та дисидентки-шістдесятниці Ліни Костенко, повідомив поет Сергій Жадан, який зараз служить у лавах підрозділу.

"Ще одна автівка для "Хартії". Цього разу від Ліни Костенко. Певний час тому в Києві був великий вечір поезії Ліни Костенко. Всі кошти, отримані з продажу квитків, Ліна Василівна передала на Сили оборони, зокрема і нашу бригаду. Ми на ці кошти купили автомобіль, який так і назвали - Ліна", - написав Жадан на своїй сторінці у Facebook.

30 червня в Міжнародному центрі культури та мистецтв у Києві відбувся мистецький захід "Очима ти сказав мені: Люблю". 470 тис. грн від продажу квитків на цей вечір було передано на потреби ЗСУ.