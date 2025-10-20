Інтерфакс-Україна
Події
11:24 20.10.2025

В Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль, постраждалих немає

1 хв читати

Поліція Києва разом із співробітниками Служби безпеки України встановлює обставини вибуху автомобіля BMW X3 в Голосіївському районі Києва в понеділок, повідомляє поліція Києва в телеграм-каналі.

"Сьогодні близько 06:00 години у дворі багатоповерхового будинку стався вибух автомобіля BMW X3. Внаслідок події ніхто не постраждав. Всі обставини події з’ясовуються", - йдеться в повідомленні столичної поліції.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.

"Попередньо встановлено, що під водійське сидіння транспортного засобу було закладено вибуховий пристрій. На момент детонації у салоні автомобіля ніхто не перебував", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, фіксують наслідки вибуху та вилучають речові докази.

Теги: #автомобіль #вибух #голосіївський_район

