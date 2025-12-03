Інтерфакс-Україна
Події
16:50 03.12.2025

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області рф. Об’єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зафіксовано ураження цілі, з подальшою пожежею на об’єкті – попередньо горить декілька резервуарів для нафтопродуктів. Результати влучань уточнюються", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім того, було уражено пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці "Сиваш". Інші результати уточнюються.

Також встановлено знищення трьох розвідувально-ударних БпЛА типу "Оріон" під час ураження 27 листопада 2025 року аеродрому Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія українського Криму). Вартість одного такого російського безпілотника оцінюється у приблизно 5 млн доларів США. Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин.

Разом з тим підтверджено ураження 2 грудня 2025 року нафтобази "Лівни" в Орловській області рф, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА.

"Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі.

 

