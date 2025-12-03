У Харкові вибух, є загиблий та двоє постраждалих - мер

У Шевченківському районі Харкова пролунав вибух, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Шевченківському району є постраждалі", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Пізніше він повідомив, що під завалами на місці вибуху у Шевченківському районі знайдено тіло однієї загиблої людини, а станом на 14:32 відомо про двох постраждалих.

За інформацією начальника Харківської обласної адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок вибуху пошкоджено три автомобілі. Також сталося займання чотирьох гаражів. Підрозділи ДСНС наразі ліквідують пожежі.