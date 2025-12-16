Енергопостачання відновили для 220 тисяч домогосподарств в Одеській області - МВА

Енергопостачання в Одеській області відновлено для 220 тисяч родин, повідомив начальник МВА Сергій Лисак в телеграм-каналі, посилаючись на інформацію ДТЕК.

"Найскладніша ситуація зараз саме в Одесі. Енергетична інфраструктура, що живить місто, отримала серйозні пошкодження, тому світло повертають поетапно, там, де є технічна можливість. Одночасно заживити всіх споживачів поки неможливо - фахівці буквально збирають систему заново, підстанцію за підстанцією", - написав Лисак у Телеграм.

За його словами ситуацію ускладнюють щоденні кількагодинні повітряні тривоги.

"Чіткого графіка подачі світла наразі немає, але вся доступна потужність спрямовується на те, щоб дати електрику одеситам хоча б на кілька годин там, де це можливо", - додав Лисак.