Інтерфакс-Україна
Події
21:26 16.12.2025

Енергопостачання відновили для 220 тисяч домогосподарств в Одеській області - МВА

1 хв читати
Енергопостачання відновили для 220 тисяч домогосподарств в Одеській області - МВА

Енергопостачання в Одеській області відновлено для 220 тисяч родин, повідомив начальник МВА Сергій Лисак в телеграм-каналі, посилаючись на інформацію ДТЕК.

"Найскладніша ситуація зараз саме в Одесі. Енергетична інфраструктура, що живить місто, отримала серйозні пошкодження, тому світло повертають поетапно, там, де є технічна можливість. Одночасно заживити всіх споживачів поки неможливо - фахівці буквально збирають систему заново, підстанцію за підстанцією", - написав Лисак у Телеграм.

За його словами ситуацію ускладнюють щоденні кількагодинні повітряні тривоги.

"Чіткого графіка подачі світла наразі немає, але вся доступна потужність спрямовується на те, щоб дати електрику одеситам хоча б на кілька годин там, де це можливо", - додав Лисак.

 

Теги: #одеська_область #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:16 15.12.2025
Світло відновили ще для 125 тис. родин Одещини

Світло відновили ще для 125 тис. родин Одещини

13:21 15.12.2025
В Одесі та області без світла залишаються понад 430 тис. споживачів з понад 600 тис. відключених після атаки в суботу – Міненерго

В Одесі та області без світла залишаються понад 430 тис. споживачів з понад 600 тис. відключених після атаки в суботу – Міненерго

11:45 15.12.2025
На Одещині світло повернули для 185 тис. абонентів – ОВА

На Одещині світло повернули для 185 тис. абонентів – ОВА

16:16 13.12.2025
Енергетики повернули світло для 40 тис. родин на Одещині після масованого удару

Енергетики повернули світло для 40 тис. родин на Одещині після масованого удару

12:41 13.12.2025
Свириденко провела нараду щодо ліквідації наслідків обстрілу Одеси

Свириденко провела нараду щодо ліквідації наслідків обстрілу Одеси

11:37 13.12.2025
Кількість постраждалих на Одещині зросла до трьох

Кількість постраждалих на Одещині зросла до трьох

09:47 13.12.2025
Одещина пережила одну з наймасованіших повітряних атак ворога, є постраждалі – ОВА

Одещина пережила одну з наймасованіших повітряних атак ворога, є постраждалі – ОВА

08:50 12.12.2025
Низка населених пунктів Одеської області позбавлені енергопостачання через пошкодження ворогом об'єкта інфраструктури

Низка населених пунктів Одеської області позбавлені енергопостачання через пошкодження ворогом об'єкта інфраструктури

08:40 11.12.2025
Одещина зазнала чергової ворожої атаки БПЛА, є пошкодження об’єкту енергетики та житла

Одещина зазнала чергової ворожої атаки БПЛА, є пошкодження об’єкту енергетики та житла

09:14 10.12.2025
Окупанти вночі масовано атакували Одеську область безпілотниками, є одне влучання, критична інфраструктура працює

Окупанти вночі масовано атакували Одеську область безпілотниками, є одне влучання, критична інфраструктура працює

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль за результатами "Рамштайн" розповів про нові зобов'язання партнерів щодо підтримки України

в Україну з РФ та ТОТ повернулись 15 українців за процедурою взаємного возз’єднання сімей – зустріч Лубінця і Москалькової

Україна та партнери профінансують контракти для військових, які захочуть лишитися в армії після війни – Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

ОСТАННЄ

Законопроєкт про санкції за купівлю та сприяння імпорту російської нафти внесли на розгляд Сенату США – Стефанішина

Стармер розпорядився провести термінову перевірку іноземного втручання у британську політику- ЗМІ

Трамп підписав указ, який ще більше обмежує в'їзд іноземців на територію США

Двох цивільних поранено внаслідок удару російського БпЛА в Запоріжжі – ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 255 ворожих атак - Генштаб

Безплатні шкільні обіди будуть доступні для всіх школярів з 2026р - Бережна

Сибіга обговорив із керівництвом МКС притягнення до відповідальності за злочини, скоєні в Україні внаслідок агресії РФ

Ворог окупував Серебрянку та просунувся у Бахмутському районі на Донеччині – DeepState

Україна і Польща визначили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026р

Зеленський зустрівся з воїнами, які проходять реабілітацію у Нідерландах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА