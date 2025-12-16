Інтерфакс-Україна
Події
23:32 16.12.2025

Трамп підписав указ, який ще більше обмежує в'їзд іноземців на територію США

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження, яке встановлює ще жорсткіші обмеження на в'їзд іноземних громадян з метою захисту безпеки Сполучених Штатів, повідомляє акаунт Білого дому Rapid Response 47 на платформі X у вівторок.

Зокрема документ продовжує повні обмеження та обмеження в'їзду громадян з 12 країн з високим рівнем ризику: Афганістан, Бірма, Чад, Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан та Ємен.

Додає повні обмеження та обмеження на в'їзд для п'яти додаткових країн на основі останніх аналізів: Буркіна-Фасо, Малі, Нігер, Південний Судан та Сирія, а також для осіб, які мають проїзні документи, видані Палестинською адміністрацією.

Вводить повні обмеження та обмеження на в'їзд для двох країн, які раніше підлягали частковим обмеженням: Лаос та Сьєрра-Леоне.

Продовжує часткові обмеження для громадян чотирьох із семи країн, що спочатку були визначені як країни з високим рівнем ризику: Бурунді, Куба, Того та Венесуела.

З пост-радянських країн у підписаному Трампом документі фігурує Туркменістан.

"Оскільки Туркменістан плідно співпрацює зі Сполученими Штатами та продемонстрував значний прогрес з часу попередньої Прокламації, ця нова Прокламація скасовує заборону на видачу неімміграційних віз, зберігаючи при цьому призупинення в’їзду для громадян Туркменістану як іммігрантів", - цитує документ Rapid Response 47.

Додаються часткові обмеження та обмеження на в'їзд для 15 додаткових країн: Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Кот-д'Івуар, Домініка, Габон, Гамбія, Малаві, Мавританія, Нігерія, Сенегал, Танзанія, Тонга, Замбія та Зімбабве.

"Прокламація включає винятки для законних постійних резидентів, існуючих власників віз, віз для певних категорій, таких як спортсмени та дипломати, а також осіб, в'їзд яких відповідає національним інтересам США", - зазначає Rapid Response 47.

Джерело: https://x.com/RapidResponse47/status/2001014253113802982?s=20

