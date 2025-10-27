"Укрнафта" зібрала 100 млн грн для Другого корпусу Національної гвардії України "Хартія"

Найбільша мережа автозаправних комплексів України UKRNAFTA офіційно завершила благодійний проєкт "Енергійний збір", у межах якого зібрано 100 млн грн для Другого корпусу Національної гвардії України "Хартія".

"Це був наймасштабніший збір як для мережі UKRNAFTA, так і для "Хартії", що результативно довів важливість і ефективність стратегічного партнерства між державною компанією та військовими", - повідомили у пресрелізі АТ "Укрнафта" у понеділок.

Акція стартувала 1 лютого 2025 року. Протягом восьми місяців компанія передавала 1 грн з кожного літра бензину 95 Energy та дизелю, кожної чашки кави, хотдога і товарів із червоними цінниками від партнерів — на потреби українських захисників.

"Проєкт показав, що масова підтримка людей і бізнесу реально перетворюється на бойову силу, яка допомагає нашим захисникам нищити ворога", - наголосили у товаристві.

Завдяки спільним зусиллям наразі бійцям "Хартії" вже передано 14 нових пікапів, безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані комплекси, системи РЕБ та інше важливе обладнання.

"Обладнання, дрони, автівки вже працюють на передовій і допомагають нашим захисникам долати ворога. Наразі готуються нові передачі, про кожну розкажемо окремо. Дякую усім, хто долучився - саме завдяки вам, шановні клієнти, зібрана вся необхідна сума", — наголосив в. о. голови правління "Укрнафта" Юрій Ткачук.

За словами представників "Хартії", "Енергійний збір" став прикладом дієвої взаємодії держави, бізнесу та суспільства, який об’єднав тисячі українців навколо конкретної мети – зміцнення обороноздатності країни.

До ініціативи, обличчями якої стали письменник і військовослужбовець "Хартії" Сергій Жадан та гуморист Василь Байдак, долучилися понад 725 тисяч людей по всій Україні.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.