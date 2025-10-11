Інтерфакс-Україна
Події
10:44 11.10.2025

Кабмін пропонує виключити російську з переліку мов, до яких застосовується режим захисту Європейською хартією

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді оновити перелік мов, до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Європейською хартією регіональних або міноритарних мов.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п’ятницю.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов".

Законопроєктом пропонується привести назву та положення закону "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", положення закону "Про національні меншини (спільноти) України" і закону "Про медіа" у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, який було здійснено Міністерством закордонних справ України у січні 2024 року.

Також пропонується оновити перелік мов, до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Європейською хартією регіональних або міноритарних мов. 

Крім того, передбачається встановити, що в Україні положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов будуть застосовуватися до таких мов: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

Таким чином з переліку пропонується виключити російську і молдавську мови, єврейську замінити на іврит і додати чеську.

В Україні Європейська хартія регіональних або міноритарних мов ратифікована законом від 15 травня 2003 року, який набув чинності 10 червня того ж року.

