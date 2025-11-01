Мінус 619 окупантів і понад 100 одиниць техніки – 2 корпус НГУ «Хартія» оприлюднив втрати ворога за жовтень

2-й корпус НГУ «Хартія» оприлюднив підсумки уражень противника в зоні своєї відповідальності на Харківщині. Також суттєво поповнили статистику втрат окупантів – зазначають в повідомленні.

За даними корпусу, у жовтні знищено та знешкоджено понад 600 росіян, 98 одиниць автомобільної та мототехніки противника, 7 одиниць бронетехніки, понад 70 розвідувальних та ударних «крил», більше ніж 1000 FPV-дронів і 22 гармати та міномети.

Крім того, корпус повідомив про ураження 24 складів та 35 злітних майданчиків і пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

Нещодавно корпус «Хартія» оголосив про створення нового підрозділу – першого роботизованого батальйону «Лава», в межах якого планується застосовувати передові технології повітряних і наземних безпілотних систем. Корпус закликає приєднуватися до «Лави» та знищувати ворога інтелектом. Щоб долучитися, телефонуйте на «гарячу лінію» за номером 3333.