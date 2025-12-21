Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 69 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1 130 окупантів, 11 артсистем, одну бронемашину, 116 БПЛА, а також 69 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 196 740 (+1 130) осіб, танків – 11 435 (+2) од., бойових броньованих машин – 23 770 (+1) од., артилерійських систем – 35 298 (+11) од., РСЗВ – 1 575 (+0) од., засоби ППО – 1 263 (+0) од., літаків – 432 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 604 (+116) од., крилаті ракети – 4 073 (+0) од.. кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 70 789 (+68) од., спеціальна техніка – 4 029 (+1) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.