08:41 27.12.2025

Окупанти за добу втратили 1 240 осіб та 158 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 240 окупантів,5 танків, 33 артсистеми, 19 бронемашин, 205 БПЛА, а також 158 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.25 орієнтовно склали особового складу– близько 1 203 310 (+1 240) осіб, танків – 11 464 (+5) од., бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од., артилерійських систем – 35 542 (+33) од., РСЗВ – 1 579 (+0) од., засоби ППО – 1 264 (+0) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од., крилаті ракети – 4 107 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 71 612 (+158) од., спеціальна техніка – 4 029 (+0) од", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

