Інтерфакс-Україна
Події
09:07 20.12.2025

Окупанти за добу втратили 1090 особи та 131 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1090 особи та 131 од. спецтехніки - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1090 окупантів, 37 артсистем, одна бронемашина, 346 БПЛА, а також 131 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб, танків – 11 433 (+0) од., бойових броньованих машин – 23 769 (+1) од., артилерійських систем – 35 287 (+37) од., РСЗВ – 1 575 (+1) од., засоби ППО – 1 263 (+0) од., літаків – 432 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од., крилаті ракети – 4 073 (+0) од.. кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 70 721 (+130) од., спеціальна техніка – 4 028 (+1) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

