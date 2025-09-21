ЄБРР надає гарантію Райффайзен Банку для нових кредитів на EUR200 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає гарантію розподілу ризиків без попереднього фінансування для Райффайзен Банку з метою розширення фінансування та надання нових кредитів українським бізнесам на суму EUR200 млн, відповідна угода була підписана у Лондоні 9 вересня.

"Інструмент ЄБРР буде покривати до 50% кредитного ризику Райффайзен Банку за новими угодами фінансування бізнесів, які працюють в Україні. У межах цього механізму … банк буде надавати субкредити компаніям, що працюють у критично важливих галузях економіки, таких, як АПК, промислове виробництво, фармацевтична галузь, транспорт та логістика", – зазначається у пресрелізі українського банку у середу.

Згідно з ним, це вже четверта така угода розподілу ризику, укладена ЄБРР з Райффайзен Банком.

Наголошується, що 20% субкредитів, що будуть покриватися гарантією ЄБРР, будуть надаватися ММСП для здійснення довгострокових інвестицій у технології, що відповідають стандартам ЄС, та у зелені технології, посилюючи конкурентоспроможність таких підприємств на національному та іноземних ринках.

Субпозичальники, які відповідатимуть умовам, також зможуть отримати профінансовану ЄС технічну підтримку та інвестиційні стимули, такі як гранти для завершення своїх інвестиційних проєктів, в рамках ініціативи EU4Business. Стимули у більшому розмірі надаватимуться бізнесу та домогосподарствам, що найбільше постраждали від війни (наприклад, активи яких було зруйновано, які зазнали збитків або були релоковані), а також субпозичальникам, що сприяють реінтеграції в професійне середовище ветеранів війни, осіб з особливими потребами, внутрішньо переміщених осіб та/або підприємствам, що знаходяться на територіях, які найбільш гостро відчувають вплив війни.

Гарантія ЄБРР буде підтримуватися частковим покриттям ризику перших збитків, отриманим від Франції та ЄС в межах інструменту Ukraine Investment Framework.

З початку повномасштабної російсько-української війни, ЄБРР уможливив надання більш ніж EUR3 млрд фінансування українським позичальникам через 37 аналогічних інструментів спільно з 12 фінансовими установами-партнерами.

Райффайзен Банк є найбільшим банком з приватним капіталом в Україні та четвертим найбільшим загалом із загальними активами на середину цього року 252,23 млрд грн (6,5% від загальних активів системи).

Райффайзен Банк засновано 1992 року. За даними фінустанови, 68,21% його акцій належать компанії Raiffeisen Bank International AG (RBI), 30% - ЄБРР, решта 1,79% - міноритарним акціонерам.