"УкрАрмоТех" представила українську версію HMMWV

Фото: "УкрАрмоТех"

Український виробник військової техніки "УкрАрмоТех" представив два нові бронеавтомобілі GYURZA-03 та DESNA, які нещодавно пройшли кодифікаційні випробування, повідомляє Defense-express.

За даними видання, DESNA є спробою створення повноцінного українського військового джипа. Йдеться про розробку автомобіля, за своїми характеристиками та призначенням близького до американського HMMWV (Humvee).

В Україні з 2000-х років намагалися розробити альтернативу, яка б стала основним автомобільним транспортом для військових. Але тільки зараз такий проєкт вдалося довести до завершення. Для ЗСУ критично важливою є наявність легкого броньовика, дешевшого за повноцінний MRAP.

DESNA має спеціально розроблене власне шасі, кліренс складає 380 мм. Заявляється можливість долати брід глибиною до 0,7 м та вертикальні перешкоди до 0,3 м. Двигун Cummins ISDE200 40 дозволяє розвивати швидкість до 120 км/год.

Бронеавтомобіль продемонстрував високі показники прохідності під час випробувань. "Були ділянки, щодо яких всі казали, не треба туди їхати, тому що машина застрягне. Але вона все подолала, все пройшла. Усі протоколи та акти щодо випробувань підписані", - розповідають про свою розробку в "УкрАрмоТех".

Бронювання дозволяє тримати кулі калібру 5,45-мм з АК-74. Протимінний захист витримує підрив малопотужних вибухових пристроїв чи гранат, шо є нормою для техніки такого класу.

Desna побудована за модульною конструкцією і на цій базі можна створити командну чи медичну машину. На машину встановлюють систему зв’язку, обігрівач, кондиціонер, системи пожежогасіння та фільтрації повітря. Броньовик може за необхідності мати поворотну башту для стрілка.

Наразі розробки " УкрАрмоТех" пройшли випробування для кодифікації та проводиться підготовка до виготовлення партії для війська, на основі якої планують зібрати бойовий досвід. У компанії повідомили, що їхні нові машини зацікавили різні присутні на тестах відомства та підрозділи.