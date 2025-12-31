Інтерфакс-Україна
Економіка
10:19 31.12.2025

"УкрАрмоТех" представила українську версію HMMWV

2 хв читати
"УкрАрмоТех" представила українську версію HMMWV
Фото: "УкрАрмоТех"

Український виробник військової техніки "УкрАрмоТех" представив два нові бронеавтомобілі GYURZA-03 та DESNA, які нещодавно пройшли кодифікаційні випробування, повідомляє Defense-express.

За даними видання, DESNA є спробою створення повноцінного українського військового джипа. Йдеться про розробку автомобіля, за своїми характеристиками та призначенням близького до американського HMMWV (Humvee).

В Україні з 2000-х років намагалися розробити альтернативу, яка б стала основним автомобільним транспортом для військових. Але тільки зараз такий проєкт вдалося довести до завершення. Для ЗСУ критично важливою є наявність легкого броньовика, дешевшого за повноцінний MRAP.

DESNA має спеціально розроблене власне шасі, кліренс складає 380 мм. Заявляється можливість долати брід глибиною до 0,7 м та вертикальні перешкоди до 0,3 м. Двигун Cummins ISDE200 40 дозволяє розвивати швидкість до 120 км/год.

Бронеавтомобіль продемонстрував високі показники прохідності під час випробувань. "Були ділянки, щодо яких всі казали, не треба туди їхати, тому що машина застрягне. Але вона все подолала, все пройшла. Усі протоколи та акти щодо випробувань підписані", - розповідають про свою розробку в "УкрАрмоТех".

Бронювання дозволяє тримати кулі калібру 5,45-мм з АК-74. Протимінний захист витримує підрив малопотужних вибухових пристроїв чи гранат, шо є нормою для техніки такого класу.

Desna побудована за модульною конструкцією і на цій базі можна створити командну чи медичну машину. На машину встановлюють систему зв’язку, обігрівач, кондиціонер, системи пожежогасіння та фільтрації повітря. Броньовик може за необхідності мати поворотну башту для стрілка.  

Наразі розробки " УкрАрмоТех"  пройшли випробування для кодифікації та проводиться підготовка до виготовлення партії для війська, на основі якої планують зібрати бойовий досвід. У компанії повідомили, що їхні нові машини зацікавили різні присутні на тестах відомства та підрозділи.

ВАЖЛИВЕ

Перехідний Юте Банк розпочав обслуговування вкладників РВС Банку – Фонд гарантування

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

ОСТАННЄ

Собівартість будівництва житла в Україні у 2026р помірно зростатиме у межах 10-15% – прогноз забудовників

Мінекономіки надало перші виплати по програмі підтримки рибництва на прифронтових територіях

Перехідний Юте Банк розпочав обслуговування вкладників РВС Банку – Фонд гарантування

Maersk з 5 січня підвищує тарифи на імпорт контейнерів до України

"Вісімка" ОПЕК+ допускає збереження паузи в нарощуванні видобутку на зустрічі 4 січня

Нові тарифи на воду для непобутових споживачів водоканалів складуть від 19,79 до 70,01 грн/куб.м – НКРЕКП

НБУ у 2026р. перевірить інформаційну безпеку та кіберзахист у 6 банках

Україна залучила понад EUR83 млн від Європейського інвестбанку на розвиток міст

НБУ оновив вимоги до розрахунку нормативів Н7/Н7к щодо значних експозицій

Виробника та постачальника масла для потреб ЗСУ оштрафовано на 19,8 млн грн за недобросовісну конкуренцію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА