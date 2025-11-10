Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026р замінить його заступниця Гуріна

Новою головою правління Райффайзен Банку (Київ), найбільшого недержавного банку України, з 1 січня 2026 року стане Наталія Гуріна, яка із січня 2012 року відповідає за ризик-менеджмент і роботу з проблемними активами на посаді заступниці голови правління.

Як йдеться у повідомлені банку на його сайті, відповідне рішення прийняла наглядова рада Райффайзен Банку за результатами конкурсу, відтак його ще мають погодити державні органи нагляду.

Зазначається, що Гуріна всю свою професійну кар’єру присвятила банку і зростала у ньому фактично з перших років заснування компанії, почавши свою кар’єру в "Авалі" (колишня назва банку) 1994 року.

Вона замінить на посаді голови правління Олександра Писарука, якого наглядова рада затвердила на цю посаду у серпні 2019 року і який у 2014-2016 роках був першим заступником голови НБУ.