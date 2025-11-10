Інтерфакс-Україна
Економіка
17:51 10.11.2025

Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026р замінить його заступниця Гуріна

1 хв читати
Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026р замінить його заступниця Гуріна

Новою головою правління Райффайзен Банку (Київ), найбільшого недержавного банку України, з 1 січня 2026 року стане Наталія Гуріна, яка із січня 2012 року відповідає за ризик-менеджмент і роботу з проблемними активами на посаді заступниці голови правління.

Як йдеться у повідомлені банку на його сайті, відповідне рішення прийняла наглядова рада Райффайзен Банку за результатами конкурсу, відтак його ще мають погодити державні органи нагляду.

Зазначається, що Гуріна всю свою професійну кар’єру присвятила банку і зростала у ньому фактично з перших років заснування компанії, почавши свою кар’єру в "Авалі" (колишня назва банку) 1994 року.

Вона замінить на посаді голови правління Олександра Писарука, якого наглядова рада затвердила на цю посаду у серпні 2019 року і який у 2014-2016 роках був першим заступником голови НБУ.

Теги: #писарук #гуріна #райфайзен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:38 15.10.2025
Мобілізований ексміністр економіки Шеремета вийшов зі складу наглядової ради Райффайзен Банку

Мобілізований ексміністр економіки Шеремета вийшов зі складу наглядової ради Райффайзен Банку

17:58 21.09.2025
ЄБРР надає гарантію Райффайзен Банку для нових кредитів на EUR200 млн

ЄБРР надає гарантію Райффайзен Банку для нових кредитів на EUR200 млн

11:40 11.07.2025
Райффайзен Банк проведе планові технічні роботи 12 липня

Райффайзен Банк проведе планові технічні роботи 12 липня

17:08 02.07.2025
Перше підземне відділення Райффайзен Банку запрацювало в метро Харкова

Перше підземне відділення Райффайзен Банку запрацювало в метро Харкова

14:45 03.12.2024
Наше завдання - побудувати конкурентний диджитальний досвід для масового сегмента - голова правління Райффайзен Банку

Наше завдання - побудувати конкурентний диджитальний досвід для масового сегмента - голова правління Райффайзен Банку

14:08 03.12.2024
Райффайзен Банк очікує у 2025 р. доходів на рівні 2024 р. - голова правління

Райффайзен Банк очікує у 2025 р. доходів на рівні 2024 р. - голова правління

11:30 28.11.2024
Українська банківська система сьогодні стабільна, але є проблема - вона дуже мала - голова правління Райффайзен Банку

Українська банківська система сьогодні стабільна, але є проблема - вона дуже мала - голова правління Райффайзен Банку

10:48 28.11.2024
Райффайзен Банк очікує зростання ВВП України у 2025 р. на 4,9% за інфляції та девальвації по 8%

Райффайзен Банк очікує зростання ВВП України у 2025 р. на 4,9% за інфляції та девальвації по 8%

09:48 28.11.2024
Програма воєнного страхування нерухомості під кредити Райффайзен Банку з квітня залучила 8 проєктів

Програма воєнного страхування нерухомості під кредити Райффайзен Банку з квітня залучила 8 проєктів

ВАЖЛИВЕ

Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Яценюк: українська економіка попри певні обмеження є економікою воєнного часу

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4% до історичного максимуму $49,5 млрд – НБУ

НБУ оштрафував банки: Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал –27,3 млн грн, Укрсиб – 11,5 млн грн

ОСТАННЄ

Україна постачала Сирії пшеницю двома суднами

Револьверний фонд Києва надає будинковим громадам кредити для покращення технічного стану житла

Бізнес найбільше скаржиться на ціни та доступ до е/е, відтік кадрів та споживачів, "тінь" та мінливе законодавче поле

Близько 4 млрд грн компенсацій за програмою "єВідновлення" видано за місяць

Ситуація з газом не настільки критична, як могло б бути після атак РФ, - член наглядради "Нафтогазу"

Середня зарплата в ритейлі в 2024 р. підвищилася на 30%, найвища зарплата у GoodWine - Opendatabot

"Укрзалізниця" прогнозує у 2025р. скорочення вантажних перевезень на 7% і зростання їх у 2026р. на 0,6%

"Укрзалізниця" заявляє про необхідність покриття дефіциту ліквідності 48,8 млрд грн у 2026 році без погашення євробондів

Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

На Чернігівщині створять індустріальний парк, де виготовлятимуть варення і компоти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА