Перше підземне відділення Райффайзен Банку запрацювало в метро Харкова

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Райффайзен Банк (Київ) відкрив перше в Україна підземне відділення в метрополітені Харкова, яке буде надавати усі банківські послуги, що і традиційне відділення банку.

"Райф адаптує свою роботу до реальності, аби клієнти могли вирішувати свої фінансові питання навіть під землею, у комфортних та захищених умовах", - коментує директорка з роздрібного бізнесу Східного регіону банку Ольга Куценко.

Зазначається, що підземне відділення Райффайзен Банку надаватиме весь спектр банківських послуг, як і звичайні відділення, зокрема відкриття рахунків та депозитів, кредитування, консультації клієнтів, касове обслуговування та інше.

Раніше Райффайзен Банк уже облаштував підземні зони обслуговування у своїх відділеннях у Харкові, Дніпрі, а також дві такі зони у Сумах.

Відділення розташоване за адресою: м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 73М — поблизу станції метро "Спортивна".

За даними Національного банку України, станом на квітень 2025 року Райффайзен Банк посідав четверте місце за загальними активами серед 61-го банку – 243,7 млрд грн, або 6,5% ринку.