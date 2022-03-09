Підрозділ тероборони "Азов" у Києві став окремим полком спецпризначення ЗСУ

Підрозділ територіальної оборони "Азов" у Києві офіційно став окремим полком спеціального призначення Збройних сил України "Азов".

"Підрозділ територіальної оборони "Азов", який формувався у Києві з перших днів повномасштабного російського вторгнення, відтепер офіційно – окремий полк спеціального призначення Збройних сил України "Азов", - ідеться у повідомленні "Національного корпусу" у Telegram-каналі.

Зазначається, що підрозділ бере активну участь в обороні Києва.