Події

11:52 09.03.2022

Підрозділ тероборони "Азов" у Києві став окремим полком спецпризначення ЗСУ

1 хв читати
Підрозділ тероборони "Азов" у Києві став окремим полком спецпризначення ЗСУ

Підрозділ територіальної оборони "Азов" у Києві офіційно став окремим полком спеціального призначення Збройних сил України "Азов".

"Підрозділ територіальної оборони "Азов", який формувався у Києві з перших днів повномасштабного російського вторгнення, відтепер офіційно – окремий полк спеціального призначення Збройних сил України "Азов", - ідеться у повідомленні "Національного корпусу" у Telegram-каналі.

Зазначається, що підрозділ бере активну участь в обороні Києва.

 

Теги: #полк #підрозділ #спецназначення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:27 27.02.2022
Центр протидії дезінформації: Повідомлення РФ про те, що в Харківській області затримано 302-й зенітний полк - фейк

Центр протидії дезінформації: Повідомлення РФ про те, що в Харківській області затримано 302-й зенітний полк - фейк

07:20 05.04.2021
У Гуантанамо закрили секретний об'єкт "Табір 7", ув’язнених перевели до іншого блоку

У Гуантанамо закрили секретний об'єкт "Табір 7", ув’язнених перевели до іншого блоку

13:17 11.11.2014
Аваков підписав наказ про перехід полку "Азов" до складу Нацгвардії

Аваков підписав наказ про перехід полку "Азов" до складу Нацгвардії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський російським солдатам: На вас тут нічого не чекає, крім полону чи загибелі

Канада відправить Україні високоспеціалізовану військову техніку - Трюдо

Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув – Нацполіція

Публічне коментування постачання зброї може ускладнити отримання додаткових можливостей для української армії - Резніков

Україна подала на РФ до суду ООН за спотворення поняття "геноцид" – ексзаступник генпрокурора Мамедов

ОСТАННЄ

Зеленський російським солдатам: На вас тут нічого не чекає, крім полону чи загибелі

Транспорт для евакуації цивільних із Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля вже вирушив на місця – голова обладміністрації

Канада відправить Україні високоспеціалізовану військову техніку - Трюдо

ДЕЯКІ ПОЛІТИКИ ШУКАЮТЬ НИТОЧКИ В РОСІЮ. ВІДПОВІДЬ БУДЕ ШВИДКОЮ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ПИТАННЯ ПЕРЕДАННЯ ПОЛЬЩЕЮ БОЙОВИХ ЛІТАКІВ ТРЕБА ВИРІШУВАТИ НЕГАЙНО – ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОСІЙСЬКИМ СОЛДАТАМ: НА ВАС ТУТ НІЧОГО НЕ ЧЕКАЄ, КРІМ ПОЛОНУ АБО ЗАГИБЕЛІ

Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув – Нацполіція

Найближчими днями в Україні буде холодно, без опадів

У Харкові створюється бригада тероборони з військовозобов'язаних – Синєгубов

На Харківщині знищили ворожу ДРГ - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА