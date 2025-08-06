Інтерфакс-Україна
Події
17:56 06.08.2025

Зеленський обговорить із Сирським прохання масштабувати підрозділ 225-го окремого штурмового полку до рівня бригади

1 хв читати
Зеленський обговорить із Сирським прохання масштабувати підрозділ 225-го окремого штурмового полку до рівня бригади
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський на Сумщині поспілкувався із командирами пункту управління 225-го окремого штурмового полку, він обговорить із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським прохання командира полку масштабувати підрозділ до рівня бригади.

"Поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі. Предметно поспілкувалися про потреби, рівень забезпечення в цілому, підготовку новобранців та інструкторів. Командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Обговорю це питання з головкомом", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він зазначив, що воїни цього підрозділу першими зайшли на територію Курщини минулого року, та значно поповнили обмінний фонд.

"Подякував воїнам за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив їх державними нагородами. Завжди будемо вдячними за вашу службу Україні. І завжди шануватимемо памʼять усіх, хто віддав своє життя за нашу країну", - додав президент.

Теги: #полк #бригада #зеленський #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:53 06.08.2025
Розпочалася розмова Зеленського та Трампа - ЗМІ

Розпочалася розмова Зеленського та Трампа - ЗМІ

18:37 06.08.2025
Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

18:27 06.08.2025
Готується розмова Зеленського та Трампа - джерело

Готується розмова Зеленського та Трампа - джерело

18:14 06.08.2025
Трамп поговорить із Зеленським у середу – ЗМІ

Трамп поговорить із Зеленським у середу – ЗМІ

14:08 06.08.2025
Зеленський сподівається на конструктивний діалог з новим президентом Польщі

Зеленський сподівається на конструктивний діалог з новим президентом Польщі

11:13 06.08.2025
Зеленський заслухав доповідь Малюка і погодив деякі операції СБУ

Зеленський заслухав доповідь Малюка і погодив деякі операції СБУ

10:47 06.08.2025
Зеленський про річницю Курської операції: українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни

Зеленський про річницю Курської операції: українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни

10:21 06.08.2025
Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

10:15 06.08.2025
Довіра до Зеленського знизилася до 58% - КМІС

Довіра до Зеленського знизилася до 58% - КМІС

21:48 05.08.2025
Зеленський обіцяє збільшити фінансування на пряму закупівлю дронів для бригад

Зеленський обіцяє збільшити фінансування на пряму закупівлю дронів для бригад

ВАЖЛИВЕ

Розпочалася розмова Зеленського та Трампа - ЗМІ

На розкраданні бюджетних коштів викрито ексдержсекретаря Мін’юсту та діючих топчиновників - СБУ

Трамп поговорить із Зеленським у середу – ЗМІ

Трамп ввів 25% тариф на товари з Індії у зв’язку з покупкою російської нафти

Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони

ОСТАННЄ

Новий президент Польщі пообіцяв зробити польську армію провідною силою НАТО в Європі

На розкраданні бюджетних коштів викрито ексдержсекретаря Мін’юсту та діючих топчиновників - СБУ

У Резерв+ зʼявилася нова відстрочка – для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти

Прокуратура через суд вимагає знести ресторан у парку Шевченка в Києві та повернути ділянку громаді

Іспанія відмовилася від закупівлі F-35 у США на користь європейських альтернатив

Трамп ввів 25% тариф на товари з Індії у зв’язку з покупкою російської нафти

Україна та Румунія планують відкрити ПП "Біла Церква – Сігету Мармацієй" до кінця року

Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони

Ворог скинув на базу відпочинку в Запоріжжі 4 КАБи, в лікарнях перебувають 8 поранених

Через ворожі обстріли Харківщини постраждали 3 мирних жителі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА