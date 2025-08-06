Зеленський обговорить із Сирським прохання масштабувати підрозділ 225-го окремого штурмового полку до рівня бригади

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Президент України Володимир Зеленський на Сумщині поспілкувався із командирами пункту управління 225-го окремого штурмового полку, він обговорить із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським прохання командира полку масштабувати підрозділ до рівня бригади.

"Поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі. Предметно поспілкувалися про потреби, рівень забезпечення в цілому, підготовку новобранців та інструкторів. Командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Обговорю це питання з головкомом", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він зазначив, що воїни цього підрозділу першими зайшли на територію Курщини минулого року, та значно поповнили обмінний фонд.

"Подякував воїнам за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив їх державними нагородами. Завжди будемо вдячними за вашу службу Україні. І завжди шануватимемо памʼять усіх, хто віддав своє життя за нашу країну", - додав президент.